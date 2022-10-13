Суд в Петербурге оштрафовал депутата за дискредитацию армии

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал депутата муниципального округа Малая Охта Василия Кунина на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

В сообщении пресс-службы говорится, что поводом для возбуждения административного дела стал пост Кунина в его телеграм-канале "Кунинская пропаганда". Там депутат написал, что в результате действий президента Владимира Путина "Россия попала в международную изоляцию, экономика страны падает, молодые специалисты уезжают за рубеж". Этим, посчитал суд, Кунин поддержал депутатов муниципального округа Смольнинское, требовавших обвинить главу государства в госизмене.

Кунин уехал из России в марте, после того как отбыл административный арест за участие в антивоенной акции.