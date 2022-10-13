Суд в Петербурге оштрафовал депутата за дискредитацию армии

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал депутата муниципального округа Малая Охта Василия Кунина на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
В сообщении пресс-службы говорится, что поводом для возбуждения административного дела стал пост Кунина в его телеграм-канале "Кунинская пропаганда". Там депутат написал, что в результате действий президента Владимира Путина "Россия попала в международную изоляцию, экономика страны падает, молодые специалисты уезжают за рубеж". Этим, посчитал суд, Кунин поддержал депутатов муниципального округа Смольнинское, требовавших обвинить главу государства в госизмене.
Кунин уехал из России в марте, после того как отбыл административный арест за участие в антивоенной акции.
- Депутаты петербургского муниципального образования "Смольнинское" в начале сентября призвали Госдуму выдвинуть Путину обвинение в госизмене из-за военного вторжения в Украину. После публичного заявления подобные обращения выпустили еще несколько депутатов из разных муниципалитетов Москвы, Петербурга и Выборга.
- Позже суды назначили депутатам Смольнинского совета штрафы по статье о дискредитации российской армии. Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей, Никиту Юферева на 46 тысяч, Ивана Чеботаря, Дмитрия Балтрукова и Анну Киселеву – на 44 тысячи рублей каждого.
- После заявления депутатов суд разрешил губернатору Петербурга распустить совет муниципального образования "Смольнинское".
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