Суд одобрил роспуск совета депутатов после их призыва за отставку Путина

Суд в Санкт-Петербурге дал губернатору возможность распустить совет муниципального образования "Смольнинское", чьи депутаты ранее предложили отстранить от должности президента России Владимира Путина. Об этом изданию "Фонтанка" сообщил депутат Никита Юферев.

По словам муниципального депутата, решение принял Смольнинский районный суд, удовлетворивший требование прокуратуры.

Городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Но слушания дела всё время переносились. И лишь после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Госдуму объявить импичмент Путину, дело сдвинулось с мёртвой точки, отмечает "Фонтанка".

Суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев. Глава совета Григорий Ранков в это время болел.

Также во вторник стало известно, что Смольнинский суд оштрафовал одного из депутатов образования "Смольнинское", Дмитрия Палюгу, на 47 тысяч рублей, признав виновным в "дискредитации власти". Основанием стало обращение депутатов муниципалитета к Госдуме с призывом обвинить Путина в госизмене за развязанную войну против Украины, сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.

Судья Светлана Резникова постановила, что Дмитрий Палюга "публично обратился к неопределённому кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти".

Адвокат депутата Никифор Иванов убежден, что действия политика не являются дискредитацией власти России. Иванов отметил, что заявление Дмитрия Палюги можно рассматривать, как мнение или позицию, высказанную во время голосования, за что административная ответственность не предусмотрена.

Дмитрий Палюга виновным себя не признает. Выступая перед судом, он обратил внимание на то, что действовал в рамках своих полномочий. Появление административного дела в отношении него он расценивает как препятствование деятельности депутата, считает Палюга. Защита намерена обжаловать решение суда.