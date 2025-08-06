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Суд в Петербурге отказался арестовывать правозащитницу Елену Попову

Елена Попова, координатор Движения сознательных отказчиков от военной службы
Елена Попова, координатор Движения сознательных отказчиков от военной службы

Фрунзенский районный суд Петербурга отказался отправлять в СИЗО соосновательницу Движения сознательных отказчиков Елену Попову. Она отпущена без меры пресечения. Правозащитницу обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме и началось с опозданием — до этого Попову отвозили в больницу, так как она плохо чувствовала себя после состоявшегося накануне обыска, передаёт корреспондент "Медиазоны".

В 2023 власти внесли Движение сознательных отказчиков внесли в реестр так называемых иностранных агентов. Их сайт и паблик в ВК заблокировали в России. В начале июля Попова объявила об уходе из организации и завершении правозащитной деятельности, объяснив это исчерпанием внутренних ресурсов.

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