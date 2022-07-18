Суд в Петербурге отказался рассматривать дело Юрия Шевчука

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга направил дело о дискредитации российской армии в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в Советский районный суд Уфы.



В мае на концерте в Уфе Шевчук сказал фразу "Родина — это не жопа президента, которую надо мусолить и целовать". После этого на него составили протокол о дискредитации российской армии и внесли в список "нежелательных" артистов. Суд вернул этот протокол из-за ошибок — полицейские не смогли объяснить, как именно музыкант "дискредитировал" армию.

15 июля петербургский суд вновь зарегистрировал протокол в отношении исполнителя. В сообщении Объединенной пресс-службы судов говорится, что при составлении этого документа Шевчук отсутствовал, и ему не разъяснили его право на заявление ходатайств о рассмотрении дела по месту жительства. Суд перенаправил дело на рассмотрение по месту совершения нарушения.