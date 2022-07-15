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В Петербурге суд возобновил дело против Юрия Шевчука

Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга возобновил административное дело против основателя рок-группы ДДТ, музыканта Юрия Шевчука. Ему вменяют статью о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии РФ. Ранее дело возвращали следователям из-за выявленных недостатков в документации.

Административный протокол на Шевчука составили в мае после того, как он на одном из своих выступлений в уфимском спорткомплексе "Уфа-Арена" якобы с критикой высказался о "спецоперации" России на территории Украины. В частности, он сказал: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина".

На протяжении своей многолетней творческой карьеры Юрий Шевчук неоднократно выступал с антивоенных и пацифистских позиций. В июле петербургское новостное издание "Фонтанка" сообщило, что Шевчук попал в список российских музыкантов, чьи выступления признаны властями нежелательными.

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