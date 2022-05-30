Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции протокол на рок-музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его пытались оштрафовать за дискредитацию российской армии. Суд не нашёл в документе описания, чем именно Шевчук её дискредитировал, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Как установил суд, в протоколе не было описано событие предполагаемого правонарушения: в документе отсутствует указание на то, в чём именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования российской армии в целях защиты интересов России и её граждан.

Предположительно, полиция пыталась оштрафовать Шевчука за высказывание "Родина – не жопа президента, которую нужно мусолить и целовать" на концерте в Уфе 18 мая.

После концерта за кулисы проникли полицейские, изолировали Шевчука от группы, выставив на входе в гримёрку двоих сотрудников в форме спецназа, и в течение часа вели с ним беседу. Сам музыкант позднее пояснил, что говорил фразу о родине и президенте не в первый раз.