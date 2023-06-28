Суд в Петербурге запретил некоторые песни рэпера Scally Milano

Суд в Санкт-Петербурге запретил распространять в России несколько песен рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). В них нашли пропаганду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов города. Ранее музыканта оштрафовали по статье о "дискредитации" армии.
Иск подала прокуратура по заявлению гражданки Строгановой (кто это, неизвестно). Пресс-служба судов сообщает, что ведомство потребовало запретить 14 ссылок на треки - "Lovv66 - CBD FLOW", "О", "ДВА", "Сделать это".
В суде провели экспертизу песен, пресс-служба не уточняет, какую именно. В заключении эксперта, чье имя также не названо, говорилось, что в текстах песен "имеется пропаганда употребления наркотических средств" и "выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами". Эксперт также считает, что автор песен позиционирует себя как "человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков".
Суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил к распространению все 14 ссылок.
- В апреле этого года полиция сорвала концерт Scally Milano в Петербурге. Сотрудники МВД провели на мероприятии антинаркотический рейд. Шестерых подростков задержали, на четырёх из них составили протоколы об отказе от медосвидетельствования. По требованию главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной против рэпера возбудили уголовное дело о вовлечении подростков в употребление наркотиков или алкоголя. Также были возбуждены несколько административных дел.
- После этого Scally Milano отправился к Мизулиной на личную встречу: рэпер заявил, что "осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество".
- Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Scally Milano на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для этого стало высказывание рэпере против военного вторжения в Украину.
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