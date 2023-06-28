Суд в Петербурге запретил некоторые песни рэпера Scally Milano

Суд в Санкт-Петербурге запретил распространять в России несколько песен рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). В них нашли пропаганду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов города. Ранее музыканта оштрафовали по статье о "дискредитации" армии.

Иск подала прокуратура по заявлению гражданки Строгановой (кто это, неизвестно). Пресс-служба судов сообщает, что ведомство потребовало запретить 14 ссылок на треки - "Lovv66 - CBD FLOW", "О", "ДВА", "Сделать это".

В суде провели экспертизу песен, пресс-служба не уточняет, какую именно. В заключении эксперта, чье имя также не названо, говорилось, что в текстах песен "имеется пропаганда употребления наркотических средств" и "выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами". Эксперт также считает, что автор песен позиционирует себя как "человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков".

Суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил к распространению все 14 ссылок.