Суд в Петербурге запретил публиковать данные о потерях российской армии

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск о запрете данных на четырёх сайтах, где сообщалось о потерях российской армии в ходе войны с Украиной. В списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu, азербайджанского издания "Зеркало", чешской редакции телеканала CNN и украинского портала по логистике Logist today. Соответствующее сообщение публикует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С иском в суд обратилась военная прокуратура 301-го гарнизона. После проверки выяснилось, что сайты опубликовали "имена, анкетные и персональные данные погибших". Такая информация для распространения запрещена.

Вскоре после вооружённого вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных выступлений по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.

Как подсчитал правозащитный проект "Роскомсвобода", в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны с Украиной. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры.

По данным правозащитной организации "Агора", в России возбуждено как минимум 40 дел, связанных с антивоенными высказываниями. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

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