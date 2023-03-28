Суд в Санкт-Петербурге запретил цитировать в России фразу французского философа, нобелевского лауреата Жан-Поля Сартра "Каждый антикоммунист – сволочь". В высказывании нашли признаки возбуждения ненависти и вражды, сообщает корреспондент Север.Реалии. Процесс по делу длился около десяти месяцев.

Административное дело о возбуждении ненависти и вражды из-за цитаты писателя было заведено ещё в сентябре 2020 года по иску районной прокуратуры. Это было первое дело о наказуемости цитирования мировой классики в России.

Изначально обвиняемым по нему проходил член городского комитета Петербургского отделения КПРФ Алексей Филиппов. Поводом для составления протокола стал репост коммуниста во "ВКонтакте" с фотографией "мужчины в очках" и цитатой "Любой антикоммунист — сволочь…". Он был сделан в 2017 году.

К суду юристы попросили специалистов перевести полное высказывание Сартра. Оно звучит так: "Последние звенья были разорваны, мое видение изменилось: антикоммунист — это пес (собака, паскуда), и я больше никогда не отрекусь от этой точки зрения".

Защита коммуниста настаивала, что "сволочь" и "паскуда" — слова-синонимы, поэтому пост Филиппова — научное цитирование. Прокуратура в постановлении дела написала, что авторство спорной фразы философу только "приписывается".

В итоге в январе прошлого года Филиппова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Он свою вину не признал. "Это цитата нобелевского лауреата. За что мне здесь быть виновным? Это мы можем так далеко зайти. У нас цитаты есть разные и у марксистов, и у Ленина. Такие цитаты есть. Если мы за них людей будем сажать или штрафовать, то знаете... далеко можем зайти", – говорил он.

Ещё в 2020 году прокуратура обратилась в Центр "Э" с просьбой выявить всех лиц, опубликовавших в соцсетях эту цитату Сартра. Сотрудники МВД обнаружили 28 человек, разместивших её в России, и ещё 15 — за границей.

К последнему заседанию суда количество ответчиков сократилось до шести. Это связано с тем, что большинство сайтов, на которых была размещена цитата, удалили её или же были заблокированы Роскомнадзором по иным причинам.



Самого Филиппова суд вывел из дела на предпоследнем заседании. Коммунист удалил запись со своей страницы и прокуратура решила снять претензии к нему.