Как цитату из Вольтера признали экстремизмом, а потом передумали

Суд впервые признал неквалифицированной экспертизу МВД по экстремистскому делу. Судья Майкопского городского суда Павел Агафонов вынес частное определение в адрес главка МВД по Краснодарскому краю и эксперта-криминалиста этого же управления Сергея Федяева, нашедшего экстремизм в статье "Молчание ягнят" эколога из Адыгеи Валерия Бриниха.

Отсутствие ненависти либо вражды к адыгейскому народу в статье подтвердили ряд независимых экспертиз и Институт криминалистики ФСБ России, после чего уголовное дело прекратили, а прокуратура принесла активисту официальное извинение. Теперь он намерен привлечь к ответственности тех, кто причастен к его преследованию.

– В судебном заседании рассмотрели мое требование именно об оценке действий эксперта Федяева, экспертиза которого признана неквалифицированной и "шитой белыми нитками", – рассказал Радио Свобода председатель адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних. – Судья заявил, что неквалифицированными действиями Федяев нарушил требование закона, чем причинил ущерб не только мне, так как уголовное дело строилось фактически на его экспертизе, но и Российской Федерации в лице Минфина, который теперь вынужден компенсировать мне моральный ущерб.

Согласно определению суда, ГУ МВД по Краснодарскому краю теперь не может привлекать подполковника полиции Федяева для проведения лингвистических экспертиз. Это первый в России случай, когда эксперта наказывают за экспертизу по экстремистской статье.

Сенатор Дерев, следователь Кустов и Вольтер

Преследование Валерия Бриниха началось в 2014 году, когда его статью "Молчание ягнят", опубликованную на одном из местных интернет-ресурсов, признали экстремистской. А возбудил уголовное дело по 282-й статье УК РФ старший следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Адыгее майор Кирилл Кустов, который за эти годы дорос до подполковника.

В своей статье эколог критиковал пассивную позицию жителей аулов, расположенных вокруг свинокомплекса ЗАО "Киево-Жураки", собственником которого на тот момент являлся уже экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. С марта 2018 года Дерев - фигурант уголовного дела о хищении 119 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

Следователь Кустов и эксперт Федяев увидели в "Молчании ягнят" разжигание ненависти и вражды к адыгейцам. 17 декабря 2014 года, рассмотрев материалы проверки ФСБ и прокуратуры, судья Майкопского городского суда Ирина Рамазанова признала статью экстремисткой.Несколько лет Бриних боролся с тем, что свинокомплекс сливал тонны навоза в лагуны, из которых тот попадал в речку Камла и на сельскохозяйственные угодья. В своей статье он призвал жителей соседних аулов, страдающих от невыносимой вони, активнее включаться в защиту своих прав.

К насилию, оказывается, побуждает цитирование Вольтера

В наспех подготовленной для суде экспертизе МВД говорится, что в статье "имеются высказывания, по смысловому понимаю содержащие побуждение к применению действий, вероятно связанных с насилием, адыгейцев по национальности по отношению к группе лиц – "представителям местных органов государственной власти". К насилию, оказывается, побуждает цитирование Вольтера. Такую расширенную трактовку вызвала приписываемая французскому философу XVIII века приведенная в тексте формула "Бог помогает не тому батальону, который больше, а тому, который лучше стреляет".

После трех лет разбирательств, в сентябре 2017 года, городской суд Майкопа прекратил уголовное преследование и вычеркнул "Молчание ягнят" из списка экстремистских материалов. В марте 2018 года прокуратура Майкопа принесла Валерию Бриниху извинения.

Миллион в пользу "экстремиста"

Бриних говорит, что хочет привлечь к ответственности тех, кто причастен к фабрикованною уголовного дела. А за действия представителей власти, которые "именем Российской Федерации" сделали из его полемической статьи экстремистский материал, ответят все налогоплательщики: решением суда в пользу Бриниха взыскан 1 миллион рублей. Казначейство по Адыгее обратилось в апелляцию с требованием снизить компенсацию морального вреда, в ответ эколог также подал иск о ее увеличении до трех миллионов рублей.

Вероятно, попытаются уменьшить компенсацию в три раза

– Насколько казначейство просит снизить размер компенсации, пока официально не сообщается, но мне передали: есть установка, что иски до 300 тысяч рублей не оспаривают, а если выше – подают на апелляцию, чтобы их снизить. Так что, вероятно, попытаются уменьшить компенсацию в три раза, – считает эколог.

Рассматривать иски будут в Верховном суде Адыгеи. По словам Бриниха, даже тем, кто хотел его осудить, стало понятно, что экспертиза "шита белыми нитками". В судебном процессе это доказали общественные эксперты и приобщенная к делу экспертиза Института криминалистики ФСБ.

– Думаю, рассчитывали по-быстрому, как это бывает, провести суд и вынести обвинительный приговор. Не ожидали такого сопротивления адвокатов и того, что я не сломался, а весь год, пока велось следствие, был на 51-й статье (ст. 51 Конституции России разрешает не свидетельствовать против себя – РС), – продолжает Бриних. – В итоге следствие наделало столько ошибок, подлогов и фальсификаций, что сейчас с экспертом Федяевым закончим и со временем займемся следователем Кустовым, которого тоже нужно признать несоответствующим занимаемой должности.

Дело эколога Бриниха, который добился отмены уголовного преследования по экстремисткой статье – редкое исключение в нынешней судебной практике. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год, количество осужденных в России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса с 2011 года выросло в четыре раза.