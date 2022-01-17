Суд в Петербурге запретил видео с рвущим Библию Мэрилином Мэнсоном

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге заблокировал и запретил видео, на котором американский музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) вырывает страницы из Библии. Решение опубликовано на сайте суда, внимание на него обратило издание ЧТД.

В суд обратилась прокуратура. В ведомстве посчитали, что на кадрах "неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания - Библию". Суд решил, что видео оскорбляет чувства верующих и "выражает явное неуважение к обществу".

ЧТД уточняет, что запрещенное видео - это слайд-шоу из различных фотографий Мэнсона, на одной из которых он вырывает страницы из Библии. Кадры сопровождаются речью о Ветхом Завете, которую исполнитель произнес на концерте в Колорадо в 1998 году.

Тогда музыкант, использующий на сцене образ героя из фильмов ужасов, зачитал несколько цитат из священного писания и задался вопросом: кто опаснее — Мэнсон или Бог?