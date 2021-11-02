"Испытание на тупость". Соцсети о деле за фото в трусах на фоне Исаакия

Полиция в Санкт-Петербурге разыскала и задержала Ирину Волкову, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Нажаловались на фото бдительные пользователи соцсетей, чьи чувства были оскорблены этим снимком.

На девушку возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Многих блогеров возмущает, что полиция ловит моделей из инстаграма, а не настоящих преступников.

Михаил Ходорковский

В один день:

1. «В Петербурге завели уголовное дело на девушку, сфотографировавшуюся в трусах на фоне Исаакиевского собора».

2. «В Москве отказали в возбуждении уголовного дела студентке, изнасилованной пьяным полицейским в ОВД».

Полицейский просто выбрал правильный фон — без храма.

Эта в общем-то невеселая история стала поводом для множества шуток.

Александр Подрабинек

Я вот думаю: если кто-то вздумает испытать российское правосудие на тупость и сфотографируется на фоне, скажем, московского Кремля (который крепость, а не церковь), держа в руках репродукцию картины «Спящая Венера» Джорджоне, то против кого возбудят уголовное дело? Против испытателя, фотографа, давно умершего художника или, может быть, уж сразу против Венеры?

Геннадий Смирнов

Тут завели дело на девушку за фотку в трусах на фоне Исаакиевского собора. И правильно! Но хотелось бы обратить внимание оскорбленных верующих сотрудников правоохранительных органов, что буквально в паре сотен метров, на Сенатской площади т.н. Медный всадник сидит на лошади, к Исаакиевскому собору бесстыдно и демонстративно повернувшись жопой. И если жопа этого гражданина хотя бы прикрыта штанами, то у его лошади она просто голая. До каких пор будет продолжаться это наглое, неприкрытое издевательство?

Артем Голиков

Придумал пранк.

Вырезать из картона небольшую церковь, и когда кто-то на улице фотографируется, незаметно всовывать ее на палке в кадр.

Демьян Кудрявцев

Я вот только учусь

оскорблению чувств,

и пока овладел им немного я:

мне собор - перебор,

я кладу свой прибор

где-то рядом с большой синагогою.

Илья Аронович Забежинский

Спросил у Раввина что будет если я сфоткаюсь на фоне Синагоги с голой жопой.

Он подумал и сказал :

- Ты простудишься.(с)

Андрей Орлов

Перед тем, как заняться сексом с женой,

Погляди, товарищ, в окно!

Убедись, что церкви нет ни одной

И мечети нет ни одной.

Если в форме полиции утром жена

Имитирует нежный секс,

Убедись, что она никому не видна

Из носящих на шее крест.

Если ты в гостинице «Англетер»

Ходишь голым, как ходит всякий,

Селфи делая, жди уголовных мер,

За окном-то Святой Исаакий!

В Ватикан, пожалуйста, не ходи!

Там у них, посреди искусства,

Ева, нагло выставив две груди,

Оскорбляет веру и чувства.

Справедлив и строг всемогущий бог,

А закон даже бога строже:

Даже то, что у нас у всех между ног,

Оскорбить прокурора может.

Некоторым комментаторам вспомнился перформанс арт-группы "Синие носы" из серии "Новые юродивые" 1999 года, который сегодня выглядит особенно актуально.

Все это тем более дико, что Исаакиевский собор не принадлежит церкви, отмечают как оппозиционные, так и провластные блогеры.

Андрей Волна

Фальсификация всего.

Нет у них ни чувств. Ни веры.

Фото девушки с задницей в стрингах их возбудило, видите ли. Дело уголовное опять же возбудили.

Так Исакий никогда (эй! Никогда!) церкви и не принадлежал. А если бы и принадлежал?

Кстати, там две лошади свои жопы заголили, если что. Одна мотнёй к собору. И задом в кадр. А другая так прямо задницей к храму-музею и стоит. С медным всадником в седле, если что.

Не оскорбляет?

Всё засрали. Всё обесценили.

Нет у них ни чувств. Ни веры. Подлость и зверство только.

Ксения Собчак

Какое-то уже опасное Средневековье - когда сажали на двушечку Pussy Riot, в обществе была острая дискуссия «нужно ли сажать за танцы на амвоне». И десяти лет не прошло, а как сместился компас, как видоизменился вопрос. Теперь это «нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия». Просто небесное ГКЧП.

А ведь это даже не собственность РПЦ.

Это все ещё МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК.

Записки из красного дома

Что касается девочки, снявшейся на фоне каких-то музеев. А Исаакиевский собор - музей.

Девочка - не очень умная. Но вы - очень глупые.

Девочка не должна сидеть за свой голый зад.

Такое впечатление, что у нас теократическое государство. На самом деле нет.

[Отстаньте].

Если всерьез взяться за девушек, фотографирующихся в полуголом на фоне религиозных символов, работы полицейским хватит еще на долгие годы.

Злорадствует только Аркадий Бабченко:

Ирина Волкова, инста-модель, которую арестовали в Расчленинграде за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора по обвинению в оскорблении чувств верующих, оказалась... Та-дам!

Политической беженкой из Украины после Майдана.

Об этом она сама заявила на суде.

Бежала от проклятых бандеровских фашистов в прекрасную свободную русскоговорящую Россию. Да челюсть, вишь ты, не успела перестроить. Все по старой привычке думает и делает, что хочет. Как будто она у бандеровцев.

У некоторых кора головного мозга произошла от дуба.

Сейчас в клетке плачет и извиняется.

Люблю естественный отбор.

В добрый путь, моделька!

Слава Дарвину.

Суд Ирину Волкову в итоге оправдал, хотя до этого ей пришлось посидеть в клетке, как опасной преступнице.

Московские судьи были не настолько гуманны: за день до задержания Волковой блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за имитацию орального секса на фоне собора Василия Блаженного приговорили к 10 месяцам колонии.

Леонид Гозман

В ответ на рекордные цифры пандемии власти оперативно отправили в колонию молодых ребят, имитировавших оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. Шестая победа над Ковидом не за горами!

Эксцессы правосудия осуждают в том числе в некоторых консервативных блогах.

Дмитрий Ольшанский

Если бы каждый активист, преследующий дурочку, снявшую штаны на фоне собора, собрал бы денег и накрыл крышей гибнущий в деревне старинный храм,

Если бы каждый оперативник, заводящий дело на дурачка, запостившего во вконтакте или где-то еще фотографию Гитлера 9 мая, поймал банду мошенников, грабящих пенсионеров под видом службы безопасности Сбербанка,

Если бы каждый депутат, клеймящий бессмысленного рэппера, раскритиковавшего наши праздники, проголосовал за закон, освобождающий настоящих ветеранов и их семьи от коммунальных платежей,

Если бы каждый ханжа, озабоченный бездуховностью и вседозволенностью, песнями и стишками, фотографиями и чужими задницами, повоевал бы со строительной мафией, каждый день убивающей наши города и нашу природу,

Жизнь была бы другой.

Но она не другая. Она та же самая.

И в ней так много символических преступлений, которые нам нужно срочно победить.

Ведь все остальное у нас в идеальном порядке.

Анна Ильинична Шмаина-Великанова

Опять! Доколе, Господи? Помоги!

Жестокий приговор вынесен сфотографировавшейся похабно на Красной площади паре и началось следствие над девушкой, в полуобнаженном виде сфотографировавшейся на фоне Исаакиевского собора.

Некоторые православные хорошо написали об этом (особенно Илья Аронович Забежинский), некоторые просто отмежевались от творимой как бы нашим именем жестокости, кто-то обратился к Патриарху, чтобы он просил снисхождения глупым, но не совершившим никакого преступления блогерам.

Чувства невозможно защитить – это субстанция беззащитная

Я присоединяюсь ко всем этим людям, но меня бесконечно удручает то, что все это было. Уже мы пытались защитить Пусси, блогера, ловившего покемонов и еще кого-то. Не помогает, ничего не помогает. Чудовищный закон, защищающий наши чувства (а чувства невозможно защитить - это субстанция беззащитная, вспомним Вертера, например) существует и продолжает применяться, когда кому-то это понадобится.

Что я могу сделать?

Я, Анна Ильинична Шмаина-Великанова, находясь в здравом уме и твердой памяти, ответственно заявляю, что мои чувства верующей прихожанки Русской Православной Церкви (Московская Патриархия) тяжко оскорблены действиями властей, сажающей людей за фотографии и не оскорблены неприличными фотографиями, на которые можно не смотреть, если не нравятся. Мне не нравятся и я ими не любуюсь. А вера моя не оскорбляется фотографиями.

Вера моя не оскорбляется фотографиями

Я крестилась в Русской Православной Церкви в 1967 год, в возрасте двенадцати лет, а с 1969 года стала постоянной прихожанкой храма Ильи Обыденного и духовной дочерью протоиерея Владимира Смирнова.

Более полувека я могу причислять себя, грешную и слабую, к верным чадам нашей Церкви.

И это дает мне основание протестовать против самого факта существования закона, защищающего мои чувства от кого-либо и, тем более, против жестокого, несправедливого и бессмысленного применения этого закона к фотографиям.

Многие комментаторы считают, что верующим стоило бы оскорбляться по другим поводам.

Майкл Наки

Девушку, которая просто сфотографировалась на фоне Исаакия, заводят в зал в наручниках. Пока отпускают, но это, видимо, из-за того, что начал подниматься шум. Статья об оскорблении чувств верующих – опасная и вредная. Кто такие верующие и что такое оскорбление – там не написано. Зато есть сроки, которые назначает суд. А он, как известно, не имеет оснований сомневаться в позиции обвинения. 10 месяцев уже получили парень и девушка за фотографию, и прямо сейчас есть несколько дел, которые могут закончиться тем же. В то же время, почему-то верующих не оскорбляет огромное количество недвижимости у патриарха, его резиденция за 3 миллиарда рублей, а также контрабанда сигарет, которой он занимался в конце 90-х. Никого эта информация не интересует, а сам богатейший представитель церкви призывает паству к смирению и скромности.

Роман Попков

Жесть, страной правят выходцы из организации, которая расстреливала священников тысячами – и ни покаяния, ни стыда. Зато у них женская жопа чувства верующих оскорбила. Эй, Лубянка ваша оскорбляет чувства верующих. Вот само это здание светло-коричневого цвета.

Андрей Зубов

Суды Москвы и Петербурга вновь готовы осудить неразумных молодых людей, которые на фоне храмов просили фоткать себя в не самом приличном виде. Конечно, со вкусом у этих молодых людей не все в порядке, но ничего оскорбительного для чувств верующих и вообще чьих-либо чувств в их поведении нет. Скорее жалко их. И то, что судьи готовы их штрафовать и отправлять в колонию - вот это возмутительно, и это оскорбляет мои чувства православного христианина. Суд для христианина - это Правда, это явление на земле Божьего суда. Как же можно за такую чепуху наказывать, да еще так! Это же прямая профанация суда.

Это прямая профанация суда

Я был верующим и остаюсь им, я терпел гонения за веру от коммунистической власти, когда нынешние судьи этих молодых людей вряд ли противостояли атеистическим властям СССР в своем исповедничестве. И я со всей решительностью говорю - прекратите это поношение чести судопроизводства, да и чести Церкви. Это вы, господа судьи, если осуждаете за такие действия, унижаете Церковь намного больше, чем молодые люди, от поведения которых нам, христианам, никакого вреда нет и быть не может.

Но если вас, господа судьи, так волнуют оскорбления чувств верующих, то привлеките к ответственности тех чиновников, которые до сих пор позволяют стоять статуям Ленина по всей России, позволяют портретам Дзержинского красоваться во множестве привластных кабинетов, позволяют праздновать годовщины ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ на самом высоком уровне, с участием президента РФ в специально снятом для этого Большом театре. Вот этим займитесь, господа судьи.

Оскорбляют только гонения в духе православного Талибана

...Статуи Ленина и Дзержинского на улицах наших городов, их портреты в кабинетах чиновников глубоко оскорбляют меня и как русского гражданина, и как православного христианина, и я требую, чтобы были наказаны те, кто сохранили их до сего дня, хотя большевицкая власть рухнула 30 лет назад.

А вот полуобнаженные фотомодели на фоне храмов вовсе не оскорбляют меня, оскорбляют только гонения на них в духе православного Талибана. Стыдно, отвратительно и позорно лютых убийц Церкви терпеть, а глупых тёток и их дружков преследовать в ревности не по разуму.

Впрочем, в случае Волковой имя оскорбившегося верующего известно, и взывать к его совести, судя по всему, бессмысленно.

Преследование за "оскорбление чувств" в России в ближайшее время наверняка не кончится - раз есть статья УК, найдутся и люди, которых по ней будут сажать.

Юрий Альберт

Я думаю, скоро будут наказывать тех верующих, у которых религиозное чувство почему-то недостаточно оскорблено. Потому что это оскорбляет религиозное чувство остальных.

Иван Бабицкий

Во всех этих делах об оскорблении чувств верующих есть только один положительный момент: медленно, но верно прогрессивно мыслящим гражданам вбивается простое отвращение к цензуре для защиты чувств - и это пересиливает неосоветские западные веяния.