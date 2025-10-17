Суд в Польше отказал в экстрадиции подозреваемого в подрыве Nord Stream

Суд в Польше постановил отказать в экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" (Nord Stream) в сентябре 2022 года, и освободил его из-под стражи. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Украинец, фигурирующий в судебных документах как Владимир Ж. (по данным СМИ, его фамилия Журавлёв) был арестован в Польше в конце сентября по европейскому ордеру на арест, выданному немецким судом. Газета цитирует решение суда, в котором отказ в экстрадиции обосновывается тем, что немецкая сторона не предоставила никаких доказательств по этому делу. "Окружной суд Варшавы не обладает юрисдикцией определять, был ли обвиняемый соучастником взрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также оценивать его виновность или невиновность", - говорится в решении, где отмечается, что защита обвиняемого высказала недоверие в адрес германской системы правосудия и опасения в связи с тем, что дело может носить политизированный характер.

"Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого во взрыве «Северного потока — 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто", — прокомментировал решение суда премьер-министр Дональд Туск. Ранее он и другие польские политики отмечали, что выступают против экстрадиции, подчёркивая, что окончательное решение примет суд. Сам Владимир Журавлёв отрицает причастность к диверсии.

Согласно выводам следствия, он вместе с шестью другими украинцами причастен к подрывам подводного газопровода из России в Германию. В результате взрывов были повреждены три из четырёх ниток газопровода, который во время взрывов не работал. В Германии предъявлены обвинения по ряду статей, включая теракт, власти этой страны подчёркивают, что, несмотря на контекст российско-украинской войны, подрыв газопроводов представляет собой серьёзное преступление. При этом официально на данный момент не утверждается о причастности руководства Украины к подрывам.

На днях Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По словам адвоката, суд постановил заново провести процесс в новом составе. Кузнецов был первым арестованным по этому делу.