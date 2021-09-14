Суд в Праге арестовал россиянина, чьей экстрадиции требует Украина

Суд в Праге во вторник отправил под арест гражданина России Александра Франчетти, экстрадиции которого добивается Украина в связи с его предполагаемым участием в операции по аннексии Крыма в 2014 году.

Россиянин назвал это решение "шагом к фашизму".

Ранее дочь Франчетти, живущая в Чехии, сообщила российским СМИ, что его отца не будут экстрадировать на Украину. По всей видимости, однако, она имела в виду сегодняшнее заседание суда о мере пресечения. Само рассмотрение вопроса об экстрадиции ещё впереди.

Франчетти, который имеет разрешение на постоянное проживание в Чехии, был задержан в аэропорту Праги в воскресенье по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Позднее генпрокуратура Украины подтвердила, что будет добиваться его экстрадиции.

Следственный комитет и МИД России заявляют, что направили в Чехию запросы относительно случившегося с российским гражданином.

Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки ещё в 2019 году. Тогда источники Чешского радио утверждали, что за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова Франчетти создал в Крыму группировку "Северный ветер". Она отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Информацию об этом Франчетти подтвердил в одном из своих интервью на YouTube. При этом информация о деятельности этой группы скудна и противоречива, и неясно, насколько большую роль она в действительности сыграла в аннексии.

Все последние годы россиянин продолжал спокойно путешествовать между Прагой и Севастополем, а в августе 2020 года даже стал гостем программы на чешском телевидении.