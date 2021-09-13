В воскресенье в аэропорту Праги был задержан гражданин России, которого Украина обвиняет в активном участии в аннексии Крыма. Чешская полиция официально не называет его имени, однако от друзей и знакомых задержанного стало известно, что речь идет об Александре Франчетти (до 2004 года – Александр Оленёв). Франчетти, как сообщают чешские власти, задержан на основании выданного Украиной международного ордера на арест. Если он будет выслан в Украину, это может открыть для Киева возможность добиваться выдачи и других людей, участвовавших в событиях в Крыму в 2014 году и в войне на востоке Украины.

Об Александре Франчетти, россиянине с чешским видом на жительство, СМИ этой страны писали еще в 2019 году – когда журналисты чешского радио обнаружили одного из героев "Крымской весны" спокойно живущим в столице страны. Тогда опрошенные ими эксперты и политики выступили за то, чтобы лишать подобных людей разрешения на постоянное проживание в Чехии, но с тех пор Франчетти продолжал спокойно жить между Прагой и Севастополем, а в августе 2020 года даже стал гостем программы на чешском телевидении.

Что известно об Александре Франчетти?

В этом и других интервью Франчетти рассказывал, что приехал в Крым вскоре после победы Майдана "по зову сердца" и организовал на собственные деньги с другими сторонниками "Русской весны" разведывательный отряд, получивший название "Северный ветер". Россиянин отрицает, что кто-либо в этом отряде имел оружие, – однако проверить его слова сложно. Как говорит крымский журналист Давид Аксельрод, о "боевых подвигах" Франчетти известно в основном только с его собственных слов и со слов его друга – сербского бойца пророссийских сил в Крыму Деяна Берича:

"Информация о группе "Северный ветер" начала появляться только в 2015–2016 годах, и обо всех ее заслугах говорил только сам Франчетти или Берич. По тем источникам, которые удалось проанализировать мне, единственной серьезной операцией этой группы было обнаружение некой диверсионной группы в составе то ли 11, то ли 12 человек в районе Чернореченского каньона – неподалеку от единственного Севастопольского водохранилища. Судьба этих "диверсантов", как и подробности случившегося, неизвестны. Сам Франчетти говорит, что они были задержаны. Всего в "Северном ветре" якобы было 12 добровольцев, но известны имена лишь 4 из них, включая самого Франчетти и Берича. Документально его участие в событиях 2014 года подтверждено лишь медалью "За возвращение Крыма", с которой он сам позирует на многих фотографиях в соцсетях. По данным российского реестра юридических лиц он также является соучредителем общественной организации "Севастопольская оборона". В Крыму таких организаций несколько, но по персонажам они все между собой так или иначе связаны".

Эпизод с поимкой "11 диверсантов", о котором говорит Давид Аксельрод, подробно описывался самим Франчетти в его интервью: по его словам, члены "Северного ветра" подчинялись командованию российской морской пехоты, и после того, как он "доложил командованию" о замеченных в лесу людях, ему было приказано "прекратить наблюдение". О задержании группы диверсантов крымские СМИ ни в те дни, ни потом ничего не сообщали. Также лишь со слов Франчетти известно о том, что его подразделение во время рейдов изъяло 900 килограмм взрывчатки и более 1000 единиц огнестрельного оружия.

Зато подтверждены документами попытки Франчетти наладить политические связи между чешскими и крымскими политиками. В 2016 году он опубликовал письмо депутата парламента Чехии Милана Шарапатки российскому губернатору аннексированного Севастополя Сергею Меняйло с предложением об экономическом партнерстве. Франчетти утверждал, что лично передал это послание адресату в Крыму.

В Чехии, как следует из официальных документов и публикаций в фейсбуке Александра Франчетти, он занимался бизнесом и работал тренером в фитнес-клубе Vagon в самом центре Праги. Корреспондент Радио Свобода побывал там в понедельник и поговорил с хозяином клуба Иваном Кржепински. По словам Кржепински, который владеет этим бизнесом последние 15 лет, некоторые фотографии Франчетти действительно сделаны в клубе Vagon, однако сам он такого сотрудника не помнит.

"Мне стыдно за Путина"

"Известно, что после окончания крымских событий Франчетти неоднократно выезжал в Чехию. Он был недоволен и местными властями в Севастополе, критиковал и федеральные российские власти – в основном из-за ограничений в связи с коронавирусом. В 2018 году он участвовал в выборах депутатов Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, но набрал около 1% голосов. Сказать, что он был какой-то заметной фигурой, я не могу", – говорит Давид Аксельрод.

В Праге, как следует из чешского реестра юридических лиц, Франчетти живет как минимум с 1998 года. В разное время он владел или был соучредителем как минимум четырех компаний, однако на данный момент они либо ликвидированы, либо продолжают работу без его участия. По записям в реестре видно, что фамилию "Франчетти" он взял себе в 2004 году – до этого уроженец Воронежа был Александром Оленёвым. Давид Аксельрод рассказывает со ссылкой на свои источники, что причиной смены фамилии стала женитьба.

После начала пандемии коронавируса Франчетти стал все чаще критиковать российскую власть – причем если обычно пророссийские сепаратисты в Крыму и в Донбассе возмущены нерешительностью и недостаточной агрессивностью России в связанных с Украиной делах, то недовольство Франчетти было вызвало в первую очередь карантинными мерами и социальной политикой:

"Мне стыдно за этого президента, которого кто-то выбирает, кто-то за него голосует. Я побывал во многих регионах за последние год-два и не встретил никого, кто бы за него голосовал, кроме одной девушки-бюджетницы, которую заставили. Сколько раз этот человек говорил с экранов телевизоров, что у нас увеличивается рождаемость, как он любит народ. Но как он может врать, с экранов говорить: "Я не буду повышать пенсионный возраст", а потом берет и повышает. Как он мог говорить, что "вправит мозги" тем, кто говорит об изменении Конституции, – а потом сам это и делает?" – говорил Франчетти весной 2020 года в одном из видео на своем ютьюб-канале.

В 2015 году Оленёв-Франчетти был недоволен "Ночными волками", обвиняя в недостатке патриотизма их лидера Александра Залдостанова, год спустя выступал с критикой российского главы аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова, а затем отказался от должности помощника депутата Законодательного собрания Севастополя от "Единой России" Ольги Хомяковой.

"В Чехии начали понимать, что это не просто диванные бойцы"

В 2021 году отношения Чехии и России достигли самой напряженной точки за много лет: чешские спецслужбы обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам оружейных складов в Врбетице все в том же 2014 году, за этим последовала взаимная высылка дипломатов и внесение Чехии в список стран, которые в Кремле считают "недружественными".

До этого момента сторонники самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Чехии, включая местных политиков и ветеранов чешской армии, чувствовали себя довольно свободно. Приговоры людям, чье участие в войне на востоке Украины удавалось доказать, зачастую были сравнительно мягкими – так, в сентябре 2020-го суд приговорил белоруса Алексея Фадеева, который, как Франчетти, имел чешский ВНЖ, лишь к 4,5 годам тюрьмы. Суды в отсутствие прямых доказательств отказывались считать участие в боевых действиях "терроризмом", приравнивая это к "членству в организованной преступной группировке".

После истории с причастностью ГРУ к взрывам в Врбетице ситуация изменилась: совсем недавно, в начале сентября, гражданин Чехии Иржи Урбанек был приговорен за участие в войне на стороне пророссийских сепаратистов в Донецке к 20 годам тюрьмы по статье "терроризм". В июле 2021 года был ужесточен и приговор Алексею Фадееву – после того, как апелляционная инстанция переквалифицировала его действия и признала их терроризмом, белорус был приговорен к 21 году лишения свободы вместо изначальных четырех с половиной.

Если чешским сторонникам "ДНР" и "ЛНР" предстоит отбывать наказание в чешской тюрьме, а белорусу Фадееву предстоит депортация в дружественную России Беларусь, то Александр Франчетти рискует оказаться в Украине, где его вряд ли ждут европейские условия заключения или возможность быть "тихо" отпущенным на свободу. Именно это обстоятельство, как можно судить из интервью дочери Франчетти, больше всего пугает его родных. Нервничают и в Москве: министр иностранных дел России Сергей Лавров пеняет на двойные стандарты и нежелание Запада осудить "неонацистов" из украинских добровольческих батальонов, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин еще в воскресенье нашел время, чтобы немедленно отреагировать на новость о задержании россиянина и потребовать от своих подчиненных изучить, на каких основаниях оно было осуществлено.

Тревогу российских официальных лиц можно понять: в Европе живут сотни участников "Крымской весны" и событий в Донбассе. Лишь изредка они подвергаются серьезному преследованию за свои действия, зачастую получая условные сроки. Если европейские страны начнут выдавать таких людей Украине, это может кардинально изменить ситуацию – говорит журналист чешской газеты Hospodářské noviny Ондржей Соукуп. По его словам, активизация чешских правоохранительных органов на "украинском" направлении может быть связана с задержанием в апреле 2021 года сразу нескольких участников общественного движения "Чехословацкие солдаты в резерве за мир". Об этой операции стало известно 22 апреля, всего через 4 дня после обнародования информации о причастности ГРУ к взрывам в Врбетице.

"Эта группа существовала лет 10, а то и больше. Они были не очень заметны, но их известность и число участников сильно выросли во время кризиса с мигрантами. По разным оценкам, на пике в их рядах состояло до 2000 человек. Они не только обещали защищать границы Чехии от мигрантов с оружием в руках, но и были солидарны по многим вопросам с точкой зрения Кремля, в том числе по вопросам, связанным с Украиной и Донбассом. Чешские правоохранительные органы выяснили, что они даже посылали в Донбасс людей – надеясь на то, что они получат там какую-то боевую подготовку. В организации состояли преимущественно люди в возрасте 50-60 лет, может это и не самые опасные террористы на свете, но для чешских властей это стало неприятным сюрпризом. Кроме того, многие из задержанных рассказывали, что в Донецке контактировали с сотрудниками российской военной разведки. Полиция и суды начали понимать, что дело "пахнет жареным", что это уже не просто "диванные бойцы". Два года назад в Чехии судили своего гражданина, который пробыл в Донбассе всего три месяца. Он получил условный срок. Весной этого года, судя по всему, ситуация поменялась".

Принятие решения об экстрадиции Александра Франчетти может затянуться: российский хакер Евгений Никулин, задержанный в Праге в 2016 году, был выдан разыскивавшим его Соединенным Штатам лишь два года спустя после долгих юридических разбирательств, сопровождавшихся публичной полемикой Москвы, Праги и Вашингтона.

У дела Никулина, однако, есть важное отличие от дела Александра Франчетти: на его выдаче настаивала и сама Россия, также обвинявшая его в киберпреступлениях. Франчетти же в России никаких обвинений не предъявлено, – напоминает Ондржей Соукуп:

"Тогда это был юридический спор двух сторон, американской и российской, обе стороны хотели заполучить Никулина и по меньшей мере декларировали, что будут его уголовно преследовать. Сейчас есть только запрос Украины об экстрадиции, нас снова ждет юридический спор – но уже о том, насколько обоснованы украинские претензии на Франчетти. Сам он не скрывает, что поддерживал аннексию Крыма, что передавал какие-то разведывательные данные офицерам российского флота, но мы пока не видели доказательств, что он воевал с оружием в руках. Если чешское правосудие в итоге сочтет, что имеющейся информации достаточно для удовлетворения запроса об экстрадиции, если оно согласится с тем, что Франчетти совершил уголовное преступление, это будет важным прецедентом – и не только для Чехии. Есть сотни, если не тысячи участников событий в Донбассе и в Крыму, которые живут в Италии, Франции, Германии и других странах", – говорит журналист газеты Hospodářské noviny Ондржей Соукуп.

Политики в аннексированном Крыму уже предостерегают местных жителей от поездок в Европу, опасаясь, что задержание Александра Франчетти может стать лишь первым в ряду подобных случаев. Украинские власти, в свою очередь, в понедельник заявили, что «работают над завершением процедур», необходимых для выдачи россиянина. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что запрос о выдаче Франчетти был направлен в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года, а украинский суд уже вынес заочное решение о его аресте.

Радио Свобода попыталось связаться с остающейся в Чехии дочерью Александра Франчетти, а также с живущим в Крыму членом его отряда Деяном Беричем. Ответов на сообщения, отправленные им в соцсетях, мы не получили.