Суд в Праге оправдал россиянина Франчетти

Суд в Праге оправдал россиянина Александра Франчетти, которого обвиняли в организации преступной группы для совершения теракта. Об этом сообщают чешские СМИ.

Обвинение относилось к событиям 2014 года во время аннексии Крыма, когда Франчетти, по данным следствия, участвовал в пророссийских вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер". Одним из пунктов обвинения было и его участие в незаконном задержании 11 проукраински настроенных жителей Крыма.

Суд посчитал вину Франчетти недоказанной. Он также принял решение о его освобождении из-под стражи. Приговор не вступил в законную силу, поскольку прокурор подал апелляцию.

Франчетти, который имеет право на постоянное проживание в Чехии, был задержан в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. В феврале нынешнего года суд в Праге принял решение о его экстрадиции в Украину. Однако вскоре после этого началось широкомасштабное российское вторжение в эту страну. Чешский апелляционный суд рассмотрел жалобу Франчетти на решение об экстрадиции и отменил его, указав, что в случае его выдачи в Украину в данной ситуации его права оказались бы под угрозой. После этого обвинения, практически идентичные украинским, выдвинули против Франчетти уже чешские власти.

Ранее в Чехии к длительным срокам заключения были осуждены несколько иностранцев и граждан страны, воевавших в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса.

Франчетти отрицает свою вину. Он утверждает, что приехал в Севастополь во время операции по аннексии Крыма, чтобы защитить свою семью и имущество, и что собрал там "группу людей", которые имели навыки жизни в лесу с целью обеспечивать безопасность.