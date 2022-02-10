В Праге начались слушания по делу севастопольского "самообороновца" 

Пражский городской суд начал рассматривать дело об экстрадиции задержанного в столице Чехии гражданина России Александра Франчетти, которого украинские власти обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер", сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Согласно чешскому законодательству, окончательное решение будет принимать министр юстиции Чехии Мария Бенешова. Чешские СМИ ранее сообщали, что такие вердикты выносят также с учетом международной политической ситуации.

Сам россиянин не присутствовал в суде – из-за карантинных ограничений он присоединился к судебному заседанию с помощью видеосвязи.

В сентябре 2021 года в аэропорту Праги Александр Франчетти был задержан по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Городской суд Праги 14 сентября принял решение об аресте Франчетти.

Позже Офис Генерального прокурора Украины подтвердил намерение подать запрос на выдачу задержанного Франчетти.