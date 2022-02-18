Городской суд Праги принял решение о выдаче россиянина Александра Франчетти Украине. В объяснении суда говорится, что это соответствует нормам чешского законодательства и Европейской конвенции о выдаче. На этом настаивала прокурор Ярослава Новотна.

В Украине Франчетти подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" во время аннексии Крымского полуострова Россией. Франчетти не отрицал в суде своего участия в них, однако не согласился с терминологией, что речь идет о незаконных вооруженных формированиях. Он рассказал, что приехал в Крым в феврале 2014 года якобы с целью оберегать семью и имущество, так как считал, что происходящее – не оккупация, а "справедливое возвращение в Российскую Федерацию". Он также сказал, что в Севастополе собрал "группу людей", которые имели навыки жизни в лесу с целью обеспечивать безопасность. По словам Франчетти, целью создания такой группы было "остановить экстремистов и вооруженные группы".

Франчетти не соглашался во время рассмотрения дела с выдачей его Украине, ссылаясь на то, что страдает ревматизмом и что в Украине его якобы ждет "медленное убийство", так как эта страна "ужасно плохо" занимается лечением таких больных. Россиянину грозит от 2 до 8 лет лишения свободы на основании тех подозрений, которые имеются у украинских следственных органов.

После некоторых других высказываний Франчетти в суде председатель судебного сената предупредила, что не допустит оскорбительных высказываний.

Франчетти был задержан в Праге в сентябре прошлого года, вслед за этим последовала реакция Москвы. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова тогда заявила, что "будут последствия" в случае, если россиянина выдадут Украине. Франчетти является гражданином России и имеет право добиваться того, чтобы отбывать срок заключения под стражей на родине – даже в том случае, если приговор будет вынесен украинским судом. После нынешнего решения о выдаче у россиянина есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Чехии, затем решение о выдаче Украине будет принимать министр юстиции Чехии.

Фитнес-тренер или агент влияния?

48-летний Александр Франчетти живет в Праге давно. В суде подтвердилось, что у него есть статус постоянного места жительства, которое обычно выдают после пяти лет проживания в стране. В открытых чешских базах данных юридических лиц есть несколько фирм, в которых Франчетти был соучредителем, однако с 2020 года предпринимательскую деятельность россиянин прекратил. Судя по тому, что речь идет о четырех компаниях, в числе соучредителей которых есть и другие россияне, речь может идти о фиктивных фирмах, которые иностранцы учреждают в Чехии с целью получить разрешение на постоянное проживание в стране. Тем не менее, совершенно необязательно, что в случае предпринимательской деятельности Франчетти это именно так. Чешские СМИ пишут о том, что Франчетти был фитнес-тренером и много лет давал рекламу частных занятий в разных спортзалах Праги.

Из российской базы юридических лиц после ареста Франчетти была удалена запись о том, что он является соучредителем общественной организации "Севастопольская оборона", которую журналисты Радио Свобода обнаружили в сентябре этого года.

В то же время известно о связях Франчетти с чешскими политиками, которые были активны во время организованного Россией в 2014 году незаконно референдума в Крыму. В 2016 году россиянин, в очередной раз приехавший из Праги в Севастополь, рассказывал в видеоинтервью одному из крымских блогеров о том, как пытается наладить бизнес-контакты между Крымом и Чехией. Запись до сих пор есть в открытом доступе, из нее можно узнать о том, что Франчетти привез в Севастополь и передал российскому губернатору аннексированного Севастополя Сергею Меняйло письмо с предложением об экономическом партнерстве, написанное в то время депутатом парламента Чехии Миланом Шарапаткой.

Шарапатка был избран в парламент Чехии от крайне правой партии "Рассвет", объединявшей в 2013–2018 годах евроскептиков и политиков с националистическими взглядами. Партия "Рассвет" впоследствии превратилась в движение, а часть политиков зарегистрировала новую партию "Свобода и прямая демократия". Шарапатка не был избран в новый парламент, однако в бытность депутатом нередко транслировал взгляды на украинские события согласно с Кремлем, что в 2014 году вылилось в его поездку наблюдателем за голосованием во время референдума, приведшего к аннексии Крыма Россией.

Свои впечатления от посещения Крыма Шарапатка тогда оценивал словами "Здесь абсолютно спокойно, военного присутствия или давления нет. Свою поездку я воспринимаю как туристическую". По возвращении Шарапатка признался в интервью чешским СМИ, что его поездку финансировал Евразийский совет за демократию и выборы (в некоторых источниках его называют Евразийской обсерваторией за демократию и выборы). Это российская якобы неправительственная организация, возглавляемая крайне правым бельгийским политиком Люком Мишелем.

Милан Шарапатка в письме отказался дать интервью Радио Свобода, сказав, что о своей поездке в Крым он сказал все, что хотел, а "СМИ это бесцеремонно использовали". Политик отрицает, что в 2016 году посылал Сергею Меняйло письмо с предложением об экономическом партнерстве. Тем не менее, Франчетти не только упоминал об этом письме устно, но и опубликовал его копию на портале "Новости Севастополя", откуда впоследствии этот документ был удален.

Зюганов и бельгийские ультраправые

Далеко не все чешские политики, участвовавшие в наблюдении за незаконно организованным Россией референдумом в Крыму, получали за это гонорар или деньги на оплату поездки. Например, Станислав Берковец, член партии ANO, возглавляемой бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в Крым отправился вместе с Шарапаткой, но за свой счет, движимый якобы личным интересом. Он подчеркивал, что его посещение полуострова не имеет ничего общего с депутатским мандатом. Шарапатка, отвечая на вопрос журналиста чешского общественного телевидения Мартина Веселовского о получении средств на поездку в Крым, в 2014 году сказал: "Все равно, кто оплатил билет на самолет. Важно было знать, что там происходит".

Это высказывание перестает казаться наивным, если обратить внимание на организацию, которая оплатила поездку Шарапатки и других европейских, в том числе чешских, политиков в Крым для наблюдения за голосованием.

Как писал в 2015 году, во время украинских президентских выборов, эксперт по крайне правым партиям и движениям Европы Антон Шеховцов, наблюдатели, которых Россия направляет на различные выборы в страны постсоветского пространства, обычно получают более 10 тысяч долларов в сутки. Эти данные удалось получить во время "оранжевой революции", когда в одном из офисов украинской Партии регионов были обнаружены документы российской организации CIS-EMO, осуществлявшей мониторинг за целой вереницей выборов в Украине во время правления Виктора Януковича.

CIS-EMO – крупная организация, созданная Россией с целью осуществлять мониторинг за избирательным процессом в противовес существующим международным и действительно независимым организациям, которые наблюдают за выборами, – Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Эти международные организации действуют на постсоветском пространстве с 1990-х годов. Россия начала свою деятельность в этой области в начале 2000-х.

Шеховцов называет псевдомиссией факт присутствия политиков из Евросоюза на организованном Россией референдуме в Крыму, так как он обращает внимание на аффилиацию их с российскими такими же псевдонеправительственными организациями.

Евразийский совет за демократию и выборы (ЕСДВ), который оплачивал поездку чешского депутата Милана Шарапатки в Крым, – одна из таких организаций. Он имеет офис в Москве и основан соответственно тоже в России. На его страницах в интернете можно найти вереницу сообщений о международных событиях, поданных в выгодном Кремлю ключе.

Основная деятельность Совета – осуществлять наблюдение во время псевдовыборов на контролируемых Россией и непризнанных международным сообществом территориях других государств: Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, с недавних пор Крым, "ДНР" и "ЛНР". Первые выборы, на которых работал ЕСДВ, – "референдум" о независимости Приднестровья по приглашению CIS-EMO.

Для того чтобы придать работе этой основанной в России организации налет "европейскости", ее главой назначили бельгийского ультраправого политика Люка Мишеля, основателя политической организации "Партия национал-европейской общности", идеология которой заложена на мыслях бельгийского политолога Жана-Франсуа Тириарта. Свои идеи Тириарт изложил в изданной в 1984 году книге "Евро-советская империя от Владивостока до Дублина", в которой он утверждал, что СССР якобы является последним независимым государством Европы, а европейским странам нужно подчиниться гегемонии Москвы, чтобы вместе противостоять США. Эти идеи Мишель экстраполировал на современную Россию. Он не раз заявлял, что его деятельность пользуется поддержкой лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Франчетти в Чехии как соучредитель общественной организации "Севастопольская оборона" очевидно сотрудничал с этими организациями. Для наблюдения за незаконным референдумом в Крыму из Чехии отправились сразу несколько политиков. Помимо Станислава Берковца и Милана Шарапатки – также несколько депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии.