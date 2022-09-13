Суд в России конфисковал шесть квартир Гульнары Каримовой

Российский суд конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя министра юстиции Узбекистана Музрафа Икрамова, доходы от продажи конфискованных судом квартир будут поделены поровну между Москвой и Ташкентом.

В 2020 году министерство юстиции Узбекистана сообщило, что совместно с генеральной прокуратурой страны занимается возвратом активов Каримовой на сумму один миллиард 300 миллионов долларов. По данным ведомства, в России на счетах дочери бывшего президента Узбекистана хранятся шесть миллионов долларов, также она владеет пентхаусом в жилом комплексе "Камелот" в Москве, особняком на Рублёвском шоссе и восемью квартирами. Кроме того, ей принадлежит гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в аннексированном Крыму, в Ялте, общей стоимостью более двух миллионов долларов.

Ранее Узбекистан заключил соглашение со Швейцарией о возврате 131 миллиона долларов, которые швейцарские власти конфисковали у Гульнары Каримовой. В соглашении оговорены принципы возврата денег. Среди них — использование средств на "улучшение жизни узбекского народа", вложение денег в проекты устойчивого развития Узбекистана, мониторинг расходования средств.

Сообщалось также, что для возврата швейцарских активов Каримовой Швейцария и Узбекистан создадут многосторонний трастовый фонд ООН.

В мае 2020 года министерство юстиции и генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

Гульнара Каримова – старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990-го по 2016 год. В этот период Каримова считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Каримова оказалась под домашним арестом. Суд приговорил её к пяти годам ограничения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов.