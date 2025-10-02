Суд в России объявил экстремистом владельца "Кириешек"

Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая и постановил обратить в доход государства их активы стоимостью 497 млрд рублей, передаёт РБК.

Генпрокуратура требовала обратить в доход государства 100% акций АО "Кондитерус Ком", головной компании холдинга "КДВ", переписав их на лицевой счет Росимущества.

В иске утверждалось, что Штенгелов-старший с 2014 года оказывал поддержку украинским военным, "разделяя радикальную политику украинских властей", а младший "разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооружённые формирования Украины продовольствием и другими товарами".

Forbes оценивает состояние Дениса Штенгелова в 1,4 млрд долларов. По данным журнала, по итогам 2024 года бизнесмен впервые вошел в список крупнейших плательщиков налога на доходы физических лиц в России. Сам он с 2008 года живет в Австралии. Его отец, Николай Штенгелов, был депутатом Приморского районного совета Запорожской области от Аграрной партии Украины с 2016 по 2018 годы.