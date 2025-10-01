Суд в России приговорил киевлянку к 12 годам по делу о госизмене

Суд в России приговорил жительницу Киева Татьяну Омельченко к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене, пишет "Медиазона".

Гособвинитель утверждает, что в 2023-2024 годах Омельченко сделала 16 переводов общей суммой 6600 гривен (более 15 тысяч рублей) на нужды ВСУ. МВД также требует лишить ее российского гражданства. Сама Омельченко признала вину.

Ее задержали 25 сентября 2024 года в аэропорту Шереметьево. На пограничном контроле у нее в банковском приложении обнаружили переводы с комментариями "Медицина на Бахмут", "На винтовку" и другие.

На прениях Омельченко рассказала, что родилась в Якутии, а в детстве она вместе с родителями переехала в Украину. В последние годы она жила в Киеве, но регулярно навещала родственников в России.