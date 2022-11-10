Суд в США во вторник обязал конспиролога Алекса Джонса выплатить компенсацию в размере 473 миллионов долларов родственникам жертв стрельбы в школе "Сэнди Хук" в 2012 году. Тогда были убиты 26 человек, Джонс доказывал, что нападения не было.

Решение суда вынесено через несколько недель после того как другой суд обязал Джонса выплатить почти миллиард долларов по этому делу. С предыдущим решением суда в Техасе общая сумма компенсаций, которую он должен заплатить, приближается к полутора миллиардом долларов.

Стрельба в школе произошла в декабре 2012 года. Двадцатилетний житель города Ньютаун в Коннектикуте Адам Ланза проник в младшую школу и без предупреждения открыл огонь по детям и учителям. Были убиты 20 детей в возрасте 6-7 лет и шесть сотрудников школы. Ланза застрелился на месте преступления. Перед нападением он убил свою мать.

Алекс Джонс — радикально-правый журналист из Техаса, сторонник конспирологической теории о мировом правительстве. Он доказывал, что ряд резонансных терактов и массовых убийств в США были совершены правительством или сфальсифицированы.

Джонс заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте была сфальсифицирована, чтобы ограничить в стране право на ношение оружия. Родственников он называл нанятыми актёрами. Близкие погибших подвергались преследованию сторонников конспиролога и подали на него в суд.

Джонс заявляет, что ему нечем платить по решениям судов. Отдельным решением во вторник судья запретила ему выводить деньги из страны. Адвокаты истцов ранее заявляли, что конспиролог может зарабатывать сотни миллионов долларов в год на своей аудитории.