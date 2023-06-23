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Суд в США оштрафовал адвокатов за ссылки на фейковые дела от ChatGPT

Суд в Нью-Йорке оштрафовал двух адвокатов и их юридическую фирму на пять тысяч долларов за ссылки на несуществующие дела, сгенерированные чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

Согласно судебному решению, адвокаты действовали недобросовестно и сознательно ввели суд в заблуждение ложными заявлениями. При этом судья отметил, что в самом использовании нейросетей "для помощи" нет ничего "изначально неправильного". Однако адвокаты должны следовать правилам профессиональной этики и контролировать точность своих документов, говорится в решении судьи.

Также судья добавил, что адвокаты "продолжали отстаивать фальшивые заключения" даже после того, как суд и ответчик усомнились в их существовании.

Фирма, в которой работают адвокаты, не согласилась с тем, что её сотрудники "действовали недобросовестно". "Мы совершили добросовестную ошибку, не поверив, что технология способна выдумывать дела из ничего", – говорится в заявлении фирмы.

Свидетельства того, что ChatGPT может выдавать неверную информацию или выдумывать источники, появились давно. Тем не менее, сейчас у чат-бота более ста миллионов пользователей, а его технологии начинают использовать медиа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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