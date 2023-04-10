Idel.Реалии: лидеров Международного Русского Совета могла создать нейросеть

"Международный Русский Совет" (МРС), который приглашает национальных активистов на конференцию о деколонизации России, не существует. Он не зарегистрирован, его сайт создан месяц назад, а фото руководителей могли быть сгенерированы нейросетью. Это выяснили Idel.Реалии.

Для участия в конференции, которая якобы пройдёт в Турции в начале мая, необходимо зарегистрироваться на сайте МРС: оставить ФИО, почту, телефон и ссылки на соцсети. По мнению активистов, которые первыми заподозрили в приглашении фишинг, цель сайта – сбор имён и контактных данных участников национальных движений и других россиян, выступающих за распад федерации.

На сайте МРС указано, что Совет был создан в 2020 году как российская некоммерческая организация, изучающая проблемы национальных меньшинств страны. Однако организация с таким называнием в России не зарегистрирована, выяснили Idel.Реалии. Кроме того, упоминаний МРС в интернете нет вплоть до 2023 года.

Журналисты с помощью Whois определили, что сайт был зарегистрирован в марте 2023 года, более ранние даты публикаций на нём выставлены искусственно. Причём тексты, размещённые на сайте, "вероятно сгенерированы искусственным интеллектом", по оценке AI Text Classifier, и более чем на 90% написаны нейросетью, согласно выводам AI Content Detector.

Статью в "Википедии" о "Международном Русском Совете" создали 3 апреля 2023 года. Через пять часов её удалили как "несоответствующую критерию энциклопедической значимости", выяснило Радио Свобода.

У МРС есть Совет Директоров из 11 членов, утверждается на его сайте. Среди них – профессор политологии Константин Зильберштейн, у которого нет научных публикаций и упоминаний даже в гугле. Большинство остальных членов, в том числе дочь Зильберштейна, старшую научную сотрудницу – Лину, гугл также не знает. Имена некоторых совпадают с именами реальных людей, однако те очевидно не имеют отношения к ни к МРС, ни к изучению народов России.

Кроме того, портреты всех директоров получили от инструмента GAN Detector резюме "возможно" или "скорее всего" сгенерировано нейросетью. При собственном осмотре изображений можно заметить искажённую оправу очков Зильберштейна и странный разрез на шее у его дочери.