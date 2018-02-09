Миллиардер Дерипаска обратится в суд из-за расследования Навального

Российский миллиардер Олег Дерипаска будет судиться из-за расследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом Радио Свобода заявил официальный представитель Дерипаски.

Он "предостерег" СМИ от распространения опубликованных оппозиционером сведений, поскольку они, как утверждается, "не имеют никакого отношения к действительности", являются "плодом воображения группы лиц" и "одним из проявлений заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации" миллиардера.

Ранее представитель Дерипаски заявлял, что расследование Навального – это "фальшивая сенсация", которая дискредитирует только самого оппозиционера.

Навальный в четверг представил новое расследование и обвинил в коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько. По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте Дерипаски. Зампред правительства и олигарх плавали на судне у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек – Насти Рыбки. Навальный считает "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".

Кроме этого, как утверждает оппозиционер, Приходько за взятки приобрел в Москве и Подмосковье недвижимость на общую сумму почти в миллиард рублей. Дерипаска, в свою очередь, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Именно эту тему олигарх и Приходько якобы обсуждали во время плавания на яхте.

Официальный представитель Олега Дерипаски уже дважды прокомментировал расследование Навального. Представители Приходько и сам чиновник на информацию о его возможной причастности к коррупции пока не реагируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, не мог бы он прокомментировать расследование Навального, заявил: "Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать".