Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн у Константина Малофеева

Суд в США разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся с 2014 года под санкциями российскому бизнесмену, основателю канала "Царьград" Константину Малофееву. Об этом сообщает Голос Америки.
Решение суда стало первым постановлением о конфискации активов российского олигарха с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году создало специальную группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введенных США и их союзниками в ответ на вторжение России в Украину.
Оно также открывает путь для возможного использования конфискованных средств для восстановления разрушенной войной Украины.
Прокуратура Нью-Йорка добивалась ареста средств на счете в денверском Sunflower Bank, которые, как утверждают власти США, Малофеев пытался перевести партнеру в нарушение санкций.
Поскольку Малофеев не оспорил требование о конфискации, прокуроры заявили в четверг, что средства должны быть конфискованы по умолчанию. В комментарии российскому Forbes российский бизнесмен заявил, что речь идёт о деньгах, замороженных ещё в 2014 году.
Ранее группа KleptoCapture временно арестовала активы других российских олигархов, включая яхту стоимостью 300 миллионов долларов, но ещё не получила постановления об их окончательной конфискации.
- По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, нужно не менее 350 миллиардов долларов.
- В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Госдепартамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
- Еврокомиссия также нашла легальную возможность временно использовать часть замороженных активов российского Центробанка для инвестиций на восстановление Украины.
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