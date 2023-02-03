Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн у Константина Малофеева

Суд в США разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся с 2014 года под санкциями российскому бизнесмену, основателю канала "Царьград" Константину Малофееву. Об этом сообщает Голос Америки.

Решение суда стало первым постановлением о конфискации активов российского олигарха с тех пор, как Министерство юстиции в 2022 году создало специальную группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введенных США и их союзниками в ответ на вторжение России в Украину.

Оно также открывает путь для возможного использования конфискованных средств для восстановления разрушенной войной Украины.

Прокуратура Нью-Йорка добивалась ареста средств на счете в денверском Sunflower Bank, которые, как утверждают власти США, Малофеев пытался перевести партнеру в нарушение санкций.

Поскольку Малофеев не оспорил требование о конфискации, прокуроры заявили в четверг, что средства должны быть конфискованы по умолчанию. В комментарии российскому Forbes российский бизнесмен заявил, что речь идёт о деньгах, замороженных ещё в 2014 году.

Ранее группа KleptoCapture временно арестовала активы других российских олигархов, включая яхту стоимостью 300 миллионов долларов, но ещё не получила постановления об их окончательной конфискации.

По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, нужно не менее 350 миллиардов долларов.

В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Госдепартамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.