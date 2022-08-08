Суд в Ставрополье заменил Свидетелю Иеговы 7,5 лет колонии на штраф 

Ставропольский краевой суд смягчил приговор Свидетелю Иеговы Константину Самсонову, заменив ему наказание по делу об организации деятельности экстремистской организации с 7,5 лет колонии на штраф в 400 тысяч рублей.

Константин Самсонов, ведущий инженер-системотехник Нефтекумской центральной районной больницы, был задержан ФСБ вместе с ещё 17 верующими в августе 2017 года. Позже трое из задержанных около года провели в СИЗО по обвинению в экстремизме.

В апреле 2022 года суд приговорил Самсонова к 7,5 годам колонии, другим подсудимым были назначены крупные штрафы. Отмечалось, что в качестве свидетелей по уголовному делу прокуратура привлекла неоднократно судимых лиц.

В 2017 году Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица иеговистов внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.

В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против Свидетелей Иеговы были возбуждены сотни уголовных дел. Десятки иеговистов приговорены к реальным срокам лишения свободы. Длительному заключению часто подвергаются пожилые люди: так, к 6 годам колонии приговорили 56-летнюю жительницу Астрахани Анну Сафронову. Власти РФ до сих пор заявляют, что в стране нет преследований по религиозному признаку.