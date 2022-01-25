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В Астрахани Свидетельницу Иеговы приговорили к 6 годам колонии

Суд в Астрахани назначил 6 лет колонии общего режима 56-летней Свидетельнице Иеговы Анне Сафроновой, признав её виновной в участии в экстремистском сообществе и в финансировании деятельности такого сообщества.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Имя осуждённой приводится на сайте религиозной организации. Как отмечается, дело против Анны Сафроновой возбудили в конце мая 2021 года. Через несколько дней к ней и её 81-летней матери пришли с обыском, позднее верующую отправили под домашний арест.

Приговор, судя по сайту Трусовского суда, был вынесен 24 января, пишет "Медиазона" (издание признано в России СМИ-"иноагентом").

В 2017 году религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в России признали экстремистской и запретили ее деятельность. Впоследствии против верующих начали возбуждать уголовные дела. На данный момент в заключении находятся более 80 Свидетелей Иеговы. При этом в ноябре 2021 года Верховный суд постановил, что богослужения Свидетелей Иеговы нельзя считать деятельностью экстремистской организации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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