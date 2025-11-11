Суд в третий раз подряд арестовал солистку и гитариста группы "Стоптайм"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал солистку и гитариста группы "Стоптайм" Наоко (Диану Логинову) и Александра Орлова. Им вменили в вину незаконную организацию массового мероприятия.
Это третий раз, когда музыкантов арестовывают по этой статье, каждый раз суд назначает им по 13 суток под стражей. Два последних ареста у каждого совершались сразу по завершении предыдущего.
Певицу привлекли за концерт на Сенной площади в конце сентября. В протоколе заявляется, что двое прохожих пожаловались на группу из-за того, что их выступление мешало им пройти к метро. На заседании Наоко заявила, что не признаёт вину, отметив, что группу в тот день слушали около 25 человек передаёт "Ротонда".
- Музыканты "Стоптайм" играли на улицах Петербурга песни известных российских музыкантов: Монеточки, Noize MC, Земфиры. Российские власти объявили этих исполнителей иностранными агентами. Дело "Стоптайм" стало первым случаем преследования за публичное исполнение музыки людей с таким статусом.
- Помимо Логиновой и Орлова, суды дважды арестовали также барабанщика группы Александра Орлова. Кроме того, в регионах суды арестовывали музыкантов, играющих в поддержку "Стоптайм".