Суд в третий раз подряд арестовал солистку и гитариста группы "Стоптайм"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал солистку и гитариста группы "Стоптайм" Наоко (Диану Логинову) и Александра Орлова. Им вменили в вину незаконную организацию массового мероприятия.

Это третий раз, когда музыкантов арестовывают по этой статье, каждый раз суд назначает им по 13 суток под стражей. Два последних ареста у каждого совершались сразу по завершении предыдущего.

Певицу привлекли за концерт на Сенной площади в конце сентября. В протоколе заявляется, что двое прохожих пожаловались на группу из-за того, что их выступление мешало им пройти к метро. На заседании Наоко заявила, что не признаёт вину, отметив, что группу в тот день слушали около 25 человек передаёт "Ротонда".