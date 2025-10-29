Ссылки для упрощенного доступа

Барабанщика группы Stoptime задержали по выходе из спецприёмника

Диана Логинова (Наоко)
Диана Логинова (Наоко)

Барабанщика петербургской группы Stoptime Владислава Леонтьева полиция задержала сразу по выходе из спецприёмника, где он отбывал 13 суток административного ареста. Его отвезли в отдел полиции.

На 18-летнего музыканта составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации массовых митингов. Его планируют снова арестовать, — цитирует ТАСС слова неназванного собеседника в силовых структурах.

Ранее так же были задержаны солистка группы Диана Логинова и гитарист Александр Орлов. Сегодня Смольнинский районный суд рассмотрит протоколы в их адрес по административной статье об организации массового мероприятия.

В ожидании суда Логинова рассказала, что 17 октября Орлов сделал ей предложение в автозаке, передаёт "Бумага". Кольцо из салфетки было презентовано в коробочке из-под электронных сигарет.

В телеграм-канале группы Логинова сообщила, что согласилась выйти за Орлова.

