Барабанщика группы Stoptime задержали по выходе из спецприёмника

Барабанщика петербургской группы Stoptime Владислава Леонтьева полиция задержала сразу по выходе из спецприёмника, где он отбывал 13 суток административного ареста. Его отвезли в отдел полиции.

На 18-летнего музыканта составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации массовых митингов. Его планируют снова арестовать, — цитирует ТАСС слова неназванного собеседника в силовых структурах.

Ранее так же были задержаны солистка группы Диана Логинова и гитарист Александр Орлов. Сегодня Смольнинский районный суд рассмотрит протоколы в их адрес по административной статье об организации массового мероприятия.

В ожидании суда Логинова рассказала, что 17 октября Орлов сделал ей предложение в автозаке, передаёт "Бумага". Кольцо из салфетки было презентовано в коробочке из-под электронных сигарет.

В телеграм-канале группы Логинова сообщила, что согласилась выйти за Орлова.