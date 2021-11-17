Верховный суд России постановил не считать религиозные собрания верующих экстремизмом, даже если они проводятся запрещённой в стране религиозной организацией. Внимание на документ обратил сайт Свидетелей Иеговы в России.

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В постановлении Верховного суда, обязательного для применения судами низшей инстанции, указывается, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, в том числе — совместного исповедания религии или проведения богослужений.

Суды в России регулярно арестовывают верующих, чьи религиозные организации были запрещены. Из 89 организаций, признанных в стране экстремистскими, 26 — церкви, религиозные группы и объединения.

Только по подсчётам запрещённой Церкви свидетелей Иеговы, против их последователей возбуждены 262 уголовных дела, 570 членам церкви предъявлены обвинения, 31 человек находится под домашним арестом и 73 — в заключении. При этом российское правительство неоднократно заявляло, что решения судов о ликвидации и запрете церкви не содержат ограничения на исповедование этой религии.