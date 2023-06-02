Суд впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр по статье о "пропаганде ЛГБТ"

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" на 1,2 миллиона рублей по статье о "пропаганде ЛГБТ" среди несовершеннолетних, еще 200 тысяч рублей штрафа назначили должностному лицу компании. Это первое подобное решение, сообщает РБК.

Какой именно фильм или сериал стал причиной штрафа, представитель Роскомнадзора не уточнил. Представитель видеосервиса на запрос РБК ответил, что вызвавший вопросы властей контент удален.

Ранее Роскомнадзор составил протоколы по статье о "пропаганде ЛГБТ" в отношении практически всех крупных онлайн-кинотеатров. На данный момент составлено 19 таких протоколов, отметили в Роскомнадзоре. Источник РБК на медиарынке сообщил, что претензии регулятора к большинству онлайн-кинотеатров связаны с фильмом "Идеальные незнакомцы" 2016 года: в нем одна из героинь совершает каминг-аут перед друзьями. Собеседник издания уточнил, что в библиотеках сервисов фильм размещен с маркировкой "16+", поскольку именно с таким возрастным ограничением на этот фильм выдавало прокатное удостоверение Министерство культуры.