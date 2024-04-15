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Суд в США вынес приговор бутафору, спутавшей холостые патроны с боевыми

Ханна Гутеррес-Рид
Ханна Гутеррес-Рид

В США оглашён приговор бутафору Ханне Гутеррес-Рид, работавшей на съёмках боевика "Раст" с Алеком Болдуином в главной роли. По её недосмотру пистолет на съёмочной площадке оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Погибла женщина-оператор, ещё один член съёмочной группы был ранен. Гутеррес-Рид признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Трагедия произошла на съёмках голливудского вестерна 21 октября 2021 года. По сюжету, исполнитель главной роли Алек Болдуин должен был стрелять из пистолета. Он получил от бутафора пистолет, направил в камеру и выстрелил. Оказалось, что патроны в стволе были боевыми. Пуля попала в грудь оператору Галине Хатчинс, ранение оказалось смертельным. Также был ранен режиссёр Джоэл Соуза, его госпитализировали. Съёмки фильма были остановлены на время расследования.

Ханна Гутеррес-Рид была ответственна за реквизит, в том числе и за оружие, задействованное в киносъёмках. Сторона обвинения заявляла, что на съёмочной площадке были обнаружены и другие боевые патроны, и что Гутеррес-Рид не выполнила свои служебные обязанности, не проверив безопасность реквизита, что привело к гибели человека. Защита просила суд назначить условное наказание, утверждая, что правила безопасности на съёмках многократно нарушались и другими участниками киногруппы, и к трагическому инциденту привело стечение многих обстоятельств.

Алек Болдуин также обвинён в непреднамеренном убийстве. Суд должен рассмотреть его дело в июле этого года.

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