Суд вынес приговоры по делу о попытке отравления бойцов "Эспаньолы"

Первый Западный окружной военный суд вынес приговоры по по делу о подготовке отравления бойцов подразделения российского воинского формирования "Эспаньола".

22-летний Никита Красильников получил 16 лет лишения свободы, а 20-летний Ринат Ильин – 15 лет.

Обвиняемым вменили статьи об участии в террористической организации, покушении на теракт и госизмене. Первые четыре года оба проведут в тюрьме, затем будут переведены в колонию строгого режима.

По версии следствия, Красильников, Ильин и третий обвиняемый по делу Артём Щербаков были завербованы воюющим на стороне ВСУ "Русским добровольческим корпусом" (РДК) и получили деньги от Украины. Следствие утверждает, что обвиняемые планировали отравить продукты и отправить их в качестве гуманитарной помощи бойцам "Эспаньолы" и жителям самопровозглашенной "ДНР".

Как пишет издание "Бумага", Ильин хранил в квартире мешок с ядом, а Красильников привёз его со склада.

Оба осуждённых заявили, что не знали о заданиях, которые Щербаков получил от РДК. Они признали фактические обстоятельства дела, раскаялись и попросили о снисхождении. Также они сообщили о пытках, избиениях и давлении со стороны сотрудников силовых ведомств во время первых допросов.

Дело Щербакова выделено в отдельное производство. Он признал вину, дал показания против Ильина и Красильникова и ранее получил 15 лет лишения свободы.

Русский добровольческий корпус – вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. Согласно заявлениям бойцов РДК, их цель – "освобождение своей земли от путинского режима". В России РДК признан террористической организацией.

"Эспаньола" – формирование, организованное российскими футбольными фанатами, в том числе праворадикальных взглядов. Первоначально "Эспаньола" представляла себя как "добровольческое подразделение", затем была на некоторое время интегрирована в вооруженные силы так называемой "ДНР", после чего перешла под управление ЧВК "Редут", подконтрольной, согласно расследованию проекта Радио Свобода "Система", Главному управлению Генштаба России. В октябре 2025 года формирование "Эспаньола" объявило о роспуске, а спустя два месяца стало известно о гибели её командира Станислава Орлова с позывным "Испанец".





