Суд взыскал с бывших владельцев Домодедова более 3 млрд рублей

Суд в Московской области постановил взыскать более 3 миллиардов рублей Это около $38 млн.с бывшего владельца и бывшего главы наблюдательного совета аэропорта Домодедова Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

Иск был подан Федеральной налоговой службой. В решении указано, что бывшие владельцы аэропорта недоплатили государству "налоги, сборы, страховые взносы и штрафы", передаёт "Настоящее время".

Сам аэропорт был национализирован в июне. Генпрокуратура заявила, что Домодедово оказалось под контролем иностранных фондов, а его бенефициары распоряжались активами предприятия в нарушение законодательства. Актив планируют снова передать в частные руки, выставив на торги.