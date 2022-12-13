Суд заочно арестовал бывшего главу штаба Навального в Липецке

Суд в Липецке заочно арестовал бывшего координатора местного штаба Навального Илью Данилова. Поводом стали его посты в телеграмм-канале "Данилов без купюр" с критикой военных действий в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.



Месяц назад Данилова объявили в розыск. В случае возвращения в Россию ему может грозить 10 лет тюрьмы.

Илья Данилов уехал из России год назад после ареста бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Ей вменяют деятельность экстремистского сообщества , призывы к экстремизму и создание организации, которая нарушает права граждан.

В интервью Радио Свобода в ноябре прошлого года Данилов сказал, что был вынужден эмигрировать, так как намерен продолжать свою политическую деятельность, а его арест лишь вопрос времени.