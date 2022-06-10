Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд заочно арестовал потратившую на свадьбу дочери $2 млн бывшую судью

Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Она стала широко известна в 2017 году, когда на свадьбе её дочери выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, что могло обойтись организаторам в 2 миллиона долларов США.

Хахалева обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она скрыла от коллег 127 прогулов, получив за них зарплату как за рабочие дни, получив от государства 1 миллион 195 тысяч рублей. Сама судья настаивала, что отсутствовала на работе, так как посещала органы государственной власти и СМИ, защищая свою репутацию после публикаций о ней.

Где сейчас находится бывшая судья — неизвестно. В декабре она улетела в Ереван. Ранее сообщалось, что у неё может быть гражданство Грузии. В сети выкладывалось грузинское удостоверение личности с её фотографией и датой рождения, но оформленное на другую фамилию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG