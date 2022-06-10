Суд заочно арестовал потратившую на свадьбу дочери $2 млн бывшую судью

Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Она стала широко известна в 2017 году, когда на свадьбе её дочери выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, что могло обойтись организаторам в 2 миллиона долларов США.

Хахалева обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она скрыла от коллег 127 прогулов, получив за них зарплату как за рабочие дни, получив от государства 1 миллион 195 тысяч рублей. Сама судья настаивала, что отсутствовала на работе, так как посещала органы государственной власти и СМИ, защищая свою репутацию после публикаций о ней.

Где сейчас находится бывшая судья — неизвестно. В декабре она улетела в Ереван. Ранее сообщалось, что у неё может быть гражданство Грузии. В сети выкладывалось грузинское удостоверение личности с её фотографией и датой рождения, но оформленное на другую фамилию.