Суд заочно приговорил экс-депутата Думы Гаджиева к пожизненному сроку

Верховный суд Дагестана признал бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева виновным по делу об организации убийства ректора Института теологии и вымогательстве. Гаджиева заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба судов республики.

Вместе с бывшим депутатом заочно осуждён его брат – экс-глава Махачкалинского морского порта и депутат дагестанского парламента Ахмед Гаджиев. Его приговорили к 10 годам колонии по обвинению в вымогательстве.

По версии обвинения, в 2011 году Магомед Гаджиев организовал убийство ректора Института теологии в Махачкале Максуда Садикова. По материалам дела, исполнители застрелили Садикова во дворе его дома. Вместе с ректором погиб находившийся рядом племянник.

Также Гаджиевых признали виновными в захвате контроля над компанией "Судоремонт.

Незадолго до выдвижения обвинений Магомеда Гаджиева признали "иностранным агентом", сообщал Кавказ.Реалии. Включение в реестр "иноагентов" и возбуждение уголовного дела, по данным СМИ, пролоббировал бывший бизнес-партнер Магомеда Гаджиева, член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов.

Бывший депутат проживает за границей.

Магомед Гаджиев избирался в Госдуму с 2003 по 2021 год. Он был соавтором свыше 300 законов, включая принятый в 2013 году закон об "иностранных агентах" и пакет законов Яровой, запрещающий гражданам США усыновление детей из России. Экс-депутат также оказывал гуманитарную помощь жителям подконтрольной российским войскам части Донецкой области и снабжал техникой вооружённые формирования так называемой "ДНР".

