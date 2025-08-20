Генпрокуратура России потребовала признать экстремистской организацией семью бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева — его самого, его партнёра, сына и сестру. Их назвали "объединением, выражающим поддержку враждебным Российской Федерации иностранным государствам, в том числе Украине и её вооружённых формирований", — рассказывает РБК.

Как утверждается в материале, Генпрокуратура считает, что семья уехавшего за границу Гаджиева "управляется из-за рубежа" "и направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Всё имущество депутата и его родственников планируется конфисковать, активы оценены в 2 миллиарда рублей и названы в иске "высоколиквидными", пишут "Ведомости". Среди ответчиков по делу — отец Гаджиева Тажудин, зять, отец и мать его партнёра Натальи.

В иске утверждается, что бывший депутат от "Единой России" уже получил от правительства США вознаграждение на сумму не менее 45 миллионов долларов США за передачу закрытой информации. В марте польское издание GEOPolityka писало, что 46 миллионов хранятся на американскому банковском счёте Гаджиева. Утверждалось, что Налоговое управление США попросило банк Wells Fargo не закрывать счёт, потому что бывший депутат предоставил ему ценную информацию и получил за это вознаграждение.

Гаджиев был депутатом Госдумы от "Единой России" четыре созыва, с 2004 по 2021 год. До этого был заместителем руководителя министерства по налогам и сборам в Дагестане, а затем в Южном федеральном округе. Он долгое время был бизнес-партнёром миллиардера Сулеймана Керимова.

В 2023 году депутата внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В России против него возбуждено уголовное дело об убийстве. В июле прошлого года издание "Проект" сообщало, что преследование Гаджиева в России объясняется его конфликтом с Керимовым.