Защите Ивана Сафронова ограничили срок ознакомления с материалами дела

Лефортовский суд Москвы ограничил защите обвинённого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова время на ознакомление с материалами дела до 11 февраля. Об этом сообщил в телеграм-канале правозащитный проект "Первый отдел".

Законодательство разрешает ограничивать обвиняемого и защитников по времени ознакомления с материалами, если те затягивают процесс. Однако адвокаты Сафронова утверждают, что у них не было возможности полноценно изучить материалы 22 томов уголовного дела, поскольку ФСБ запрещает им копировать или делать выписки из материалов дела, ссылаясь на его секретность.

В группе поддержки Сафронова в телеграме адвокат Дмитрий Катчев накануне рассказал, что защите для ознакомления с материалами требуется ещё несколько месяцев. Другой адвокат, Дмитрий Талантов, в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что условия, созданные ФСБ, превращают подготовку защиты к процессу "в пародию".