Суд в Москве назначил один год ограничения свободы соратнику политика Алексея Навальному Николаю Ляскину по так называемому санитарному делу. На это время ему запрещено посещать публичные мероприятия, выходить из дома по ночам и выезжать за пределы Москвы и Московской области, рассказал он в твиттере.

Ляскин — третий осуждённый по этому делу. Оно было возбуждено после прошедших в январе протестных митингов в поддержку Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса нового типа, призвав людей выйти на акции протеста.

2 августа один из участников митинга в поддержку Навального Дани Акель был оштрафован на 100 тысяч рублей. 3 августа юрист запрещённого фонда Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы. Ещё с одного обвиняемого, московского политика Константина Янкаускаса, обвинения были сняты после его отказа участвовать в выборах.