Судовладельцы переходят на грузовики из-за кризиса в Ормузском проливе

Крупные судоходные компании начали активнее использовать автотранспорт для перевозки топлива и грузов из-за кризиса в Ормузском проливе, пишет Financial Times (FT).

Из-за частичной блокировки пролива резко выросли цены на морские перевозки. Стоимость доставки стандартного контейнера по маршруту Шанхай — Персидский залив и Красное море к 15 мая выросла с 980 долларов до 4131 доллара, превысив показатели времен пандемии COVID-19.

По данным FT, крупнейшие перевозчики открыли новые сухопутные маршруты через порты Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Для перевозок задействовали большое количество грузовиков из Ирака, Иордании и Турции. Но автотранспорт способен лишь частично заменить морские контейнерные перевозки через Ормузский пролив.

На фоне кризиса Иран запустил страховую платформу Hormuz Safe для судов, проходящих через Ормузский пролив и Персидский залив. Сервис предлагает оформление страховых полисов с выплатами в цифровой валюте.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, главной целью операции было названо уничтожение ядерного и ракетного потенциала страны. Были убиты многие иранские руководители.

Иран наносил удары по странам Персидского залива, а также перекрыл важный для мирового рынка энергоресурсов Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на нефть и газ.

Сейчас между странами действует перемирие. По данным The New York Times, США рассматривают возобновление боевых действий и даже проведение сухопутной операции, но окончательное решение пока не принято.



