Суды в России стали смягчать наказания участникам войны в Украине

Суды в России стали назначать менее строгие наказания участникам войны в Украине. Участие в боевых действиях там принимается как смягчающее обстоятельство. Так же воспринимается и высказанное желание поехать на войну. Об этом пишут издания "Важные истории" и "Вёрстка".

Редакции "Вёрстки" удалось обнаружить приговоры гражданских судов, смягчивших наказания за участие в войне или желание участвовать в ней для осуждённых за избиение полицейского, незаконное приобретение оружия, причинение тяжких травм жене, грабёж, повторное вождение в состоянии опьянения, использование поддельного водительского удостоверения.

"Важные истории" нашли 80 приговоров, вынесенных военными судами солдатам, направлявшимся в Украину. Им смягчали наказание за убийство, кражи, ввоз в страну наркотиков и другие преступления. Только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такой же вид наказания, как и большинство осуждённых по тем же статьям, отмечает издание.

Ранее западные разведки сообщали, что в боевых действиях в Украине могли принимать участие почти все боеспособные российские военные подразделения. Это означает, что через войну уже могли пройти до нескольких сот тысяч людей. Ещё 300 тысяч Россия, как официально сообщалось, мобилизовала осенью. Исходя из новой судебной практике, многим из них будут смягчены наказания, если они совершат какие-то преступления.