Сумерки после Меркель. Юрий Векслер – о немецком светофоре

В результате первых после эры Ангелы Меркель выборов в Бундестаг, в депутаты проходит привычный в последние годы для Германии состав партий: консерваторы, социал-демократы, "зеленые", свободные демократы, ультраправые "альтернативщики" и левые потомки коммунистов. Выборы закончились неудачей для правившего в разных коалициях в течение 16 лет блока консервативных партий ХДС/ХСС. И хотя второе место отделило от победителей всего-то полтора процента, поражение есть поражение. У блока ХДС/ХСС был единый кандидат в канцлеры Армин Лашет, но сохранить власть или себя во власти наследникам Меркель, похоже, не удастся: они впервые за долгие годы проиграли выборы социал-демократам во главе с министром финансов в правительстве Меркель Олафом Шольцем.

Важным фактором является то, что впервые в истории Германии ни одна из двух так называемых народных (или, проще говоря, крупных) партий не набрала, как раньше, 30 и более процентов голосов. В возникающей новой политической ситуации правительство можно создать только в коалиции трёх партий, двух будет недостаточно, и это тоже нечто новое. Политическое поле ФРГ сегментировано как никогда, так как и сами партии являются ныне дискуссионными площадками, а партийное единство и солидарность постепенно становятся реалиями прошлого. Если канцлером станет Шольц, то его соперник Лашет, похоже, быстро будет смещен с поста главного наследника Меркель. Наиболее вероятной коалицией представляется светофор партийных цветов (красный – социал-демократы, жёлтый – свободные демократы или либералы, и "зелёные").

Если попытаться распознать консенсусное для страны правительство, то вроде бы это оно и есть, так как именно три названных партии заметно прибавили по сравнению с выборами 2017 года. Все остальные потеряли голоса. Но дьявол прячется в деталях, так что предстоят сложные переговоры и согласования интересов. Две партии, от которых многое зависит, – свободные демократы и "зелёные" – приобрели вес и знают себе цену. Например, то обстоятельство, что все партии поддерживают идеи действий по регулированию климата, как и чуждую раньше консерваторам идею интенсивной дигитализации всех форм общественной жизни, не сулит быстрого согласия, поскольку пути осуществления идеи у всех трех партий очень отличаются.

Вообще прошедшие выборы напоминали не принятые в Германии прямые выборы канцлера. Победитель очевиден, это Шольц, а консерваторов и их выдвиженца поддержали по традиции только избиратели в возрасте и в основном в южных немецких землях. Симпатий молодых избирателей наследники Меркель снискать не смогли. Так что Германия стоит перед заметными изменениями в федеральной власти: новый канцлер, много новых министров, новые приоритеты.

Правительству, которое возникнет в лучшем случае к концу текущего года, нужно будет решать давно назревшие проблемы дигитализации, борьбы с потеплением климата и последствиями пандемии коронавируса, ну и, так как всё на свете стоит денег, то и в целом проблемы экономики и финансов. 1,5 биллионов евро стоила пандемия государственнному бюджету ФРГ, более 150 миллиардов евро ушли на помощь наиболее пострадавшим предприятиям и частным предпринимателям. В конце 2020 года государственный долг Германии исчислялся в сумме почти 2200 миллиардов евро. Как вообще отдавать госдолги? Социал-демократы и "зелёные" видят решение в повышении налогов на большие состояния и доходы, что, конечно, вызывает неприятие либералов, которых раньше называли партией врачей и юристов.

Сменяемость власти – благо для любой страны, будь то Россия, США, Израиль или ФРГ

Хуже, чем когда бы то ни было, на выборах выступила партия "Левые", и если бы не три прямых мандата от известных фигур, Der Linke, недобрав до проходного балла в 5 процентов, могли и вовсе не попасть в парламент. Но попали. Теперь партии предстоит искать варианты модернизации. Особая ситуация у ультраправых из партии "Альтернатива для Германии": с ними (как, собственно, и с "Левыми") другие партии не хотят иметь дела. Выборы проходили на этот раз под большим влиянием личного фактора. Именно симпатии к кандидату социал-демократов, который к тому же сознательно играл роль идейного наследника Меркель, позволили долго находившейся в кризисе и не имевшей ярких харизматичных лидеров партии впервые со времен победы Герхарда Шрёдера над Хельмутом Колем перегнать традиционных соперников в борьбе за власть.

Сменяемость власти – благо для страны, будь то Россия, США, Израиль или ФРГ. В Германии оказываются возможными долгие периоды пребывания у власти канцлера, но и они заканчиваются. Главной причиной самого худшего результата консерваторов в истории страны стало отсутствие cвежих идей. По этой причине предвыборная кампания Лашета строилась на критике противников и запугивании избирателя ужасами смены власти. Лашет пугал страну, предсказывая левый крен и экспроприацию, долдоня, что Шольц явно будет договариваться с "Левыми". Это не сработало.

Эра Меркель в политике ФРГ закончится после избрания нового канцлера. Станет ли Меркель обычной пенсионеркой? Можно не сомневаться в том, что 67-летняя Ангела с её авторитетом за пределами Германии получит интересные предложения поучаствовать в общественной жизни Европы.

Юрий Векслер – журналист Радио Свобода, Берлин

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