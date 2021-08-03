Государственные ограничения работы отдельных сервисов Сети (нередко затрагивающие функционирование и других, ни в чём не повинных ресурсов) в последние годы неизменная черта реальности в России. В середине июля стало известно об очередных учениях по изоляции российского сегмента интернета от мировой Сети. На этот раз они якобы прошли без сбоев; предыдущие попытки оказывались не столь удачными для их организаторов. Расходы бюджета на эти технологии впечатляют, однако прозрачность расходования средств оставляет желать много лучшего. Как следствие, об эффективности остается только гадать.

В мае 2019 года был принят Федеральный закон №90-ФЗ. Он регламентировал управление сетями связи "в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования" интернета в России, под которыми понимается в том числе предоставление доступа к заблокированным в стране информации или сетевым ресурсам. Полномочиями по мониторингу функционирования Интернета наделен Роскомнадзор, это ведомство при возникновении вышеуказанных угроз имеет право вводить централизованное управление сетью связи общего пользования. Для решения таких задач в структуре ФГУП "Главный радиочастотный центр" создан Центр мониторинга и управления.

Технической базой этой деятельности является специальное оборудование, "технические средств противодействия угрозам", которое Роскомнадзор, согласно закону "О связи", на безвозмездной основе передает операторам. Эти устройства, в том числе оборудование глубокой фильтрации трафика, призваны ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В свою очередь, операторы, оказывающие услуги по предоставлению доступа к Сети, обязаны обеспечивать установку этой аппаратуры.

Хотя программно-аппаратный комплекс и предоставляется операторам безвозмездно, его эксплуатация связана с расходами. Они могут быть существенными, особенно для небольших операторов, а крупные операторы при этом могут получать, наоборот, некоторые доходы: аренда дополнительного канала для обеспечения необходимой пропускной способности (в регионах это часто может обеспечить только "Ростелеком", оценивается в 300 тысяч рублей ежемесячно.

На создание Главного радиочастотного центра, а также на эксплуатацию и развитие системы мониторинга и управления сетью связи из федерального бюджета предоставлено более 1 787 млн рублей. Как следует из отчетов Роскомнадзора, в 2019 году радиочастотной службе выделили субсидию в размере почти 700 млн рублей ("на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на неё функций"). В 2020 году расходы возросли: выделено более 4,5 млрд рублей на создание и функционирование Центра мониторинга.

Закупки за счет бюджетных средств унитарные предприятия должны осуществлять в соответствии с определенными правилами. В их числе обязательное включение в Реестр контрактов всех договоров, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета. С 2017 года Главный радиочастотный центр находится в перечне предприятий, имеющих "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства". Это даёт Центру право расходовать бюджетные средства по значительно менее прозрачным процедурам. С 2019 года ежегодно около полумиллиарда рублей расходуется на цели создания системы государственного мониторинга и управления трафиком по непрозрачным и неконкурентным процедурам, не позволяющим оценить эффективность использования бюджетных средств. В реестр договоров включаются только самые общие сведения о сумме, предмете и сроке действия договора по закупкам у единственного поставщика.

Ситуация усугубляется недостатками функционала официального сайта единой информационной системы: например, при просмотре реестра договоров данные по объекту закупки доступны только при входе в карточку договора, поиск по ключевым словам работает неудовлетворительно, отсутствует возможность выгрузки результатов поиска по заданным реквизитам для последующего анализа. Создается впечатление, что и законодатели, и органы, ответственные за развитие системы контроля за публичными закупками, приложили усилия, чтобы затруднить получение информации о закупочной деятельности определенных заказчиков.

Тем не менее даже на основе ограниченного объема официальных данных можно выявить некоторые закупки, связанные с этим проектом. 3 сентября 2019 года Центр заключил договор на сумму более 562 млн рублей на создание информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС "ЦМУ ССОП"). Данные о подрядчике по этой закупке отсутствуют. Однако напрашивается вывод, что контрагентом, возможно, являлся "Ростелеком".

В Единой информационной системе удалось обнаружить и два договора за 2021 год, связанных с проектом создания "суверенного интернета". Оба заключены способом закупок у единственного поставщика, сведения об их содержании и исполнителях отсутствуют, общая сумма более 276,6 млн руб. Не указано, на основе каких правовых положений закупки осуществлены без конкурентных процедур.

Проследить судьбу бюджетных средств сложно даже в случае, когда подрядчика удается случайным образом выявить

В положении о закупке товаров, работ и услуг Главного радиочастотного центра установлено, что заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в том числе в случае, если она проводится в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных программ. Неясно, правда, почему именно средства федеральных проектов заказчик считает необходимым расходовать на неконкурентной основе, однако формально требования закона такой подход не нарушает. Что влечет за собой закупка у единственного поставщика? Помимо вероятности, что товар, работа и услуга будут закуплены по завышенной цене и, возможно, окажутся не самого высокого качества, это означает отсутствие прозрачности в принимаемых решениях о выборе контрагента, формировании условий договора и его исполнения.

Проследить дальнейшую судьбу бюджетных средств, предоставленных на выполнение работ, сложно даже в случае, когда подрядчика удается случайным образом выявить. В частности, по упомянутым выше закупкам 2019 года можно с известной долей уверенности говорить о том, что исполнителем одного из договоров являлся "Ростелеком". Однако выяснить, привлекает ли он для этого субподрядчиков, кого именно и на каких условиях, сложно: корпорация также применяет положения федерального закона и не затрудняет себя применением конкурентных процедур отбора подрядчиков.

Закупки "Ростелекома" у взаимозависимых компаний (перечень которых включает в себя 168 организаций) вообще не попадают под регулирование закона "О закупках", то есть осуществляются без размещения публично какой-либо информации. Например, журналисты указывают на возможного разработчика оборудования, которое в рамках проекта "суверенного интернета" устанавливается на сетях операторов связи, это ООО "РДП.РУ" (Research & Development Partners). Согласно данным на сайте этой компании, в ноябре 2016 года "Ростелеком" в лице фонда "КоммИТ Кэпитал" приобрел 15% в её уставном капитале. Остальные 85%, по данным веб-сервиса "Контур-Фокус", принадлежат ПАО "Башинформсвязь", которое, в свою очередь, контролируется ПАО "Ростелеком". В 2019 году, по информации газеты "Ведомости", DPI-решение от "РДП.РУ" участвовало в тестировании потенциальных исполнителей законопроекта "о суверенном интернете", которое проводил Роскомнадзор на тестовом участке "Ростелекома", и было признано самым эффективным для проведения блокировки Telegram. Насколько успешными в итоге оказались эти действия Роскомнадзора в действительности, наверное, не стоит и напоминать.

Отсутствие публичной информации о том, как фактически проходит реализация закона о "суверенном интернете", не только создает коррупционные риски, но и неизбежно влияет на эффективность использования выделяемых на эти цели бюджетных средств.

Ирина Соколова – юрист неправительственной организации "Трансперенси Интернейшнл Россия" (принудительно внесена властями России в список "иностранных агентов")



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