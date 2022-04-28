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Свердловский губернатор посоветовал Соловьёву "следить за языком"

Владимир Соловьёв

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков", "следить за языком". Губернатора поддержал и член Совета Федерации бывший глава региона Эдуард Россель.

На видео, опубликованном в соцсетях, губернатор заявил, что гордится Екатеринбургом и его "свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить" жителями. "Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, которых я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Я надеюсь, что это было вгорячах и необдуманно", – заявил глава Свердловской области на видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". Заодно Куйвашев заметил, что на Урале ценят людей, которые "следят за своим языком", и пожелал Соловьёву освоить этот навык.

Сенатор Эдуард Россель написал в телеграмме, что "злить и обижать" уральцев, особенно беспочвенно, не следует.

Телеведущий в ответ посоветовал им определиться, "с кем они" во время военной операции. "С героями Екатеринбурга или предателями, бесами. За языком следить кто будет? Кстати, если Куйвашев маечку снимает, у него там воровские звезды не запылают?" – возмутился телеведущий в эфире авторской программы "Соловьев Live" .

По его мнению, в Екатеринбурге "есть и святые, и демоны", а Евгений Куйвашев не с теми, кто "воюет за нашу родину", а с "либеротой", которая выступала против храма в сквере.

  • Массовые протесты екатеринбуржцев против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в конце 2018 года и вылились в столкновения протестующих с полицией, верующими и прокремлёвскими активистами. В итоге власти отказались от идеи строить храм.
  • Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв внесён в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины. С 7 апреля на частотах, где ранее выходил заблокированный Роскомнадзором канал Euronews, работает телеканал "Соловьев.Live".

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