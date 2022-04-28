Свердловский губернатор посоветовал Соловьёву "следить за языком"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков", "следить за языком". Губернатора поддержал и член Совета Федерации бывший глава региона Эдуард Россель.

На видео, опубликованном в соцсетях, губернатор заявил, что гордится Екатеринбургом и его "свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить" жителями. "Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, которых я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Я надеюсь, что это было вгорячах и необдуманно", – заявил глава Свердловской области на видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте". Заодно Куйвашев заметил, что на Урале ценят людей, которые "следят за своим языком", и пожелал Соловьёву освоить этот навык.

Сенатор Эдуард Россель написал в телеграмме, что "злить и обижать" уральцев, особенно беспочвенно, не следует.

Телеведущий в ответ посоветовал им определиться, "с кем они" во время военной операции. "С героями Екатеринбурга или предателями, бесами. За языком следить кто будет? Кстати, если Куйвашев маечку снимает, у него там воровские звезды не запылают?" – возмутился телеведущий в эфире авторской программы "Соловьев Live" .

По его мнению, в Екатеринбурге "есть и святые, и демоны", а Евгений Куйвашев не с теми, кто "воюет за нашу родину", а с "либеротой", которая выступала против храма в сквере.