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Время Свободы

Светлана Лобода: "Я встала на сторону света, сторону своей страны"

Светлана Лобода

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 апреля

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Время Свободы. Темы дня. 20.04.2023
by Радио Свобода

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Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве;

"Женщины на Северном Кавказе протестовали не за то, чтобы Россия не убивала других, просто не хотели, чтобы на этой войне убивали их родных". Разговор с дагестанской правозащитницей;

Певица Светлана Лобода выступает в Европе, помогает Украине и не хочет иметь ничего общего с Россией;

Неизвестные материалы о жизни Валерии Новодворской в документальном фильме "Белое пальто".

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