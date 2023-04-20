Светлана Лобода: "Я встала на сторону света, сторону своей страны"

Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве;

"Женщины на Северном Кавказе протестовали не за то, чтобы Россия не убивала других, просто не хотели, чтобы на этой войне убивали их родных". Разговор с дагестанской правозащитницей;

Певица Светлана Лобода выступает в Европе, помогает Украине и не хочет иметь ничего общего с Россией;

Неизвестные материалы о жизни Валерии Новодворской в документальном фильме "Белое пальто".

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