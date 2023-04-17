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Время Свободы

"Мрачный поворот, к которому привела борьба". Реакции на приговор политику

Адвокат Вадим Прохоров и политик Владимир Кара-Мурза во время оглашения приговора

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 апреля

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Время Свободы – Темы дня 17.04.2023
by Радио Свобода

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Московский городской суд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима;

В Славянске в воскресенье завершился разбор завалов: 15 погибших. Россия продолжает отрицать, что наносит удары по гражданским объектам;

Доклад о работе ЕСПЧ в 2022 году: с России не снимается ответственность за исполнение решений, несмотря на то что Москва покинула Совет Европы;

Рассказ о том, как Украина собирается добиваться выплаты компенсации в размере 5 миллиардов долларов за убытки, понесенные компанией "Нафтогаз" после аннексии Россией Крыма, в связи с решением Международного арбитражного суда;

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, почти 10 миллионов жителей Украины могут столкнуться с психологическими проблемами из-за войны.

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