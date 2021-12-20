Свидетель обвинения по делу ЮКОСа обвинена в организации убийства

Высокопоставленный сотрудник полицейского спецназа Кипра обвинил российскую банкиршу Ольгу Миримскую в попытке организовать похищение и убийство. Об этом пишет “Новая газета” со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции показания киприота российскому Следственному комитету.

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Миримская — бывшая сотрудница банка "Менатеп" Михаила Ходорковского, бывшая жена вице-президента нефтяной компании ЮКОС Алексея Голубовича. Она была свидетелем со стороны обвинения в деле компании. В частности, она заявляла, что слышала как сотрудник службы безопасности компании Алексей Пичугин лично отчитался Ходорковскому в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Сейчас она занимает должность председателя правления банка БКФ. В пятницу суд в Москве арестовал её по обвинению в даче взятки следователю по делу о похищении её суррогатного ребёнка в 2016 году.

Как пишет “Новая газета”, пытаясь забрать ребёнка у суррогатной матери, Миримская могла пытаться организовать её похищение и убийство. По заявлению неназванного газетой полицейского, занимавшего тогда должность заместителя начальника сил специального назначения полиции Кипра, она встретилась с криминальным авторитетом Андреасом Родотеу, которому предложила за преступление 1 300 000 евро. В эту сумму, утверждает неназванный полицейский, входило также похищение и убийство адвоката суррогатной матери.

Согласно показаниям, полицейский знал о разговоре, потому что сам организовал встречу банкиру с авторитетом, который одновременно был его осведомителем. Он утверждает, что сумел предотвратить убийство. Почему на Кипре не было возбуждено после этого дело — в опубликованном газетой фрагменте показаний не уточняется. В России дело об этом также не заведено. В материале "Новой газеты" утверждается, что автор обращалась к Миримской за комментарием, но не получила его.