Свита жалких. Галина Сидорова - о гвардии преемников

"А Путин с вами посоветовался, прежде чем принимать решение о вторжении в Украину?" - поинтересовался корреспондент Би-Би-Си у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Министр напрягся. Сказать "да" - признаться в соучастии в преступлении. Сказать "нет" - выставить себя посмешищем. Попытался "уйти в несознанку", но получалось не очень, – журналист попался опытный. У нас, мол, такая система принятия решений, вы же знаете, прозвучало чуть ли не с ноткой мольбы к корреспонденту, который тут же поинтересовался, а был ли смысл в "спецоперации", повлекшей многие тысячи жертв и многие миллионы беженцев? Здесь уже Лавров чеканил по заготовкам: "нам не оставили выбора", "неонацистский режим в Киеве", "спасение русских" в Украине, борьба "с угрозой НАТО".

Ответ на вопрос, почему НАТО – это угроза, впрочем, удивил. Его министр начал с фразы: "Нам сербы и афганцы рассказывали…", а закончил тем, что "НАТО в Афганистане бомбило свадебные церемонии – на всякий случай". Что до Киева, то, по логике Лаврова, столица соседнего государства, видимо, бомбит саму себя. Вот только воскресным утром 26 июня опять "кто-то" обстрелял украинскую столицу. Россиянку Екатерину Волкову вытащили из-под завалов многоэтажного дома, куда попала российская ракета. Её муж погиб, а семилетнюю дочь пытаются спасти врачи…

"Да и нет не говорите", как в детской игре. Только последствия недетские.

"Я абсолютно уверен: Лавров не знал, что война начнётся", - считает журналист-расследователь Христо Грозев. Я, в свою очередь, абсолютно уверена, что с МИДом никто особо не советовался и в 2014 году, когда Россия начала агрессию, отжав Крым и собственно, спровоцировав войну на востоке Украины. Но делает ли это Лаврова и его ведомство менее ответственными за происходящее?

Путинские чиновники после 24 февраля выглядят всё более жалкими. В русском языке у этого слова масса синонимов, в том числе, обозначающие состояние, жалости не вызывающее. А в английском есть замечательно точное слово ratty. Тоже переводится как «жалкий», но с целым рядом уточняющих прилагательных: "крысиный, жалкий, кишащий крысами, сердитый, раздражительный". Лавров, как и все, кто остаётся в компании приближённых (подельников) своего предводителя – это такие маски Путина, которым позволено одно: оправдывать то, что взбрело в начальнику в голову. Неудивительно, что министр всё чаще "сердит и раздражителен", но это не лучшая маска для опытного дипломата.

"Ядерный" мини-президент Дмитрий Медведев и только что впервые побывавший на фронте "пиар-маршал" Сергей Шойгу; путающийся в "показаниях" главный эсвээровец Сергей Нарышкин и ответственный за всея-Донбасс Сергей Кириенко; опереточно-зловещий Николай Патрушев,любитель помахаться на кулаках росгвардеец Виктор Золотов. И, наконец, сам Путин, вошедший в историю восседающим за километровым столом, отгороженный от мира и здравого смысла. Эти люди так просто власть не отдадут: будут до последнего оттаптываться на безоружных оппозиционерах, активистах, журналистах, ввиду неспособности на другие подвиги. И грызться между собой: возможно, кто-то и хотел бы за спиной начальника выторговать личную индульгенцию у "проклятого Запада". Но 24 февраля все индульгенции отменило.

Безопасный мир может быть построен не через ядерное сдерживание, а через систему общих для мирового сообщества демократических институтов

Кто из этой компании жалких может стать преемником, "если вдруг"? С каждым днём вопрос звучит всё смешнее и страшнее. В том числе, для видавших виды западных политиков. Уж они-то, я уверена, знают, по данным своих разведок, лучше, чем российские граждане, цену всей этой компании из двух десятков человек разной степени приближённости к телу вождя. С Путиным водиться вроде всё менее прилично. А по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, и вовсе невозможно "даже после окончания военных действий в Украине", ибо "он должен заплатить за нанесённый ущерб". С не-Путиным, который теоретически может его сменить не менее стрёмно, так как все его "гвардейцы" стали "подельниками" в развязывании войны. И, подобно Лаврову, они меньше всего хотели бы оказаться в ситуации, когда нужно отвечать на вопрос "да или нет?". В мире сегодня хватает желающих выступить в роли посредника или примирителя России и Украины. Проблема в том, что в Кремле, по сути, говорить не с кем.

Помимо военных преступлений (в качестве главнокомандующего армией агрессора) Путин виновен ещё и в том, что создал преступную систему управления государством. Уничтожены демократические институты власти, зачатки независимой судебной системы, свободная пресса, приняты репрессивные законы, убиты, посажены в тюрьму или выдавлены из страны лидеры оппозиции, активисты, журналисты и просто независимо мыслящие, неравнодушные, активные граждане, оболванено пропагандой население. Путь наверх открыт сереньким, молчаливым исполнителям, лизоблюдам, и проходимцам-коррупционерам.

На мой взгляд, главный урок нынешних трагических событий в том, что безопасный мир может быть построен не через ядерное сдерживание, а через систему общих для мирового сообщества демократических институтов, через уважение к правам человека и основным свободам. Потому что, как показывает опыт десятилетий после Второй мировой войны, именно государства, отрицающие эту систему, и становятся источником повышенной опасности для остального человечества. 30-летняя история современной России – яркий тому пример. Отойдя от едва намеченной линии на строительство институтов демократии, следования нормам международного права, страна постепенно свалилась в тоталитаризм, став глобальной угрозой и для мирового сообщества, и для самой себя.

Запад и в лучшие-то времена с опаской относился к любым пертурбациям на пространстве, которое когда-то называлось Советским Союзом, а потом в значительной своей части стало Россией. Достаточно вспомнить, с каким-подозрением восприняли Бориса Ельцина после Михаила Горбачёва. А потом Путина, в качестве преемника Ельцина. И пока в России не будут отстроены демократические институты власти, лидеры мировых демократий так и будут пытаться, как в своё время Джордж Буш-старший, "заглядывать в глаза" очередному долгоиграющему партнёру с ядерной кнопкой, в надежде что-то человеческое в них разглядеть.

Галина Сидорова - московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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